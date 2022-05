Apple registra patente de carro autônomo com realidade virtual

A Apple registrou uma nova patente inesperada nos últimos dias, que mostra alguns detalhes do projeto de carro autônomo que a empresa pretende desenvolver. Além de ser elétrico e não precisar de um condutor humano, o veículo, depois de pronto, contaria com tecnologia de realidade virtual para entreter os passageiros durante a viagem. Os documentos divulgados pela empresa mostram o carro sem motorista retratado em desenhos, que ilustram as paisagens que os óculos inteligentes poderiam simular durante o trajeto.

O aparelho poderia, inclusive, simular uma celebridade ao seu lado no carro enquanto ocorre o deslocamento.

2 de 3 Figuras da patente da Apple mostrando uma reunião em um caminhão e um passeio de barco sereno — Foto: Divulgação/Apple Figuras da patente da Apple mostrando uma reunião em um caminhão e um passeio de barco sereno — Foto: Divulgação/Apple

Uma outra ilustração mostra como os usuários também poderiam participar de reuniões enquanto estão em movimento. Em um dos documentos, uma sala de reunião é montada na traseira de um caminhão, e o encontro poderia acontecer enquanto ocorre o deslocamento, sendo mostrado qualquer tipo de paisagem ou informação.

Para se desligar do mundo real que está lá fora e modificar a experiência de viajar em automóveis, o Apple Car contaria com sistema de realidade virtual para que o usuário possa ter, por exemplo, a sensação de trafegar ao redor de um lago ou outra paisagem relaxante, ou até mesmo ser perseguido por zumbis em cenários apocalípticos. Tudo isso graças à experiência 4D que a Apple planeja implementar, com sistema HVAC, que seria capaz, inclusive, de "soprar ventos" no rosto do passageiro visando ao realismo.

Pelo mesmo motivo, o veículo reproduziria som com sistema surround e, inclusive, contaria com assentos com movimentos independentes, de acordo com a "viagem" escolhida pelo usuário.

3 de 3 Diagrama mostra como um usuário ao utilizar a realidade virtual pode estar totalmente imerso nos sistemas do Apple Car — Foto: Divulgação/Apple Diagrama mostra como um usuário ao utilizar a realidade virtual pode estar totalmente imerso nos sistemas do Apple Car — Foto: Divulgação/Apple

O projeto do carro autônomo da Apple voltou a ser comentado com força depois da contratação da ex-funcionária da Ford, Desi Ujkashevic, que tinha 31 anos de empresa e trabalhou em diversos projetos importantes, incluindo a investida da marca em modelos elétricos. Ujkashevic é conhecida por sua habilidade em lidar com questões regulatórias. Esse é um dos pontos no qual a empresa da maçã deverá prestar atenção para colocar em prática seu projeto.

Apesar da divulgação, não há garantias de que o projeto sairá do papel com todos os detalhes especificados. Contudo, rumores apontam que, além do carro tema desta matéria, a Apple estuda a criação de outros veículos inteligentes semelhantes.

Com informações de TechRadar e 9to5Mac