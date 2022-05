Apple Watch lidera vendas de smartwatches no mundo; veja ranking

O Apple Watch permanece no topo do ranking dos smartwatches mais vendidos no mundo, somando 36,1% da fatia de mercado no primeiro trimestre de 2022. Houve ligeira alta na comparação com os 35,9% do mesmo período do ano passado. O relatório foi divulgado nesta terça-feira (31) pela Counterpoint Research, empresa conhecida pelas análises sobre o mercado de eletrônicos.