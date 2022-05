Ar condicionado: como cuidar do equipamento corretamente

A instalação correta, a manutenção rotineira e a limpeza dos filtros de um ar-condicionado split ajudam a manter seu bom desempenho, reduzir seu impacto na conta de energia e aumentar a vida útil do equipamento. O Shoptime tem algumas dicas para você cuidar do seu ar-condicionado corretamente, para ele seguir funcionando por muito tempo.

Instalação

O ar-condicionado split tem partes divididas entre evaporadora, instalada na parte interna da casa e responsável por lançar o ar refrigerado no ambiente, e condensadora, que fica na parte externa ou na varanda, e realiza de verdade o processo de refrigeração.

Antes de comprar, caso você more em prédio, certifique-se que é permitido instalar o ar-condicionado. Alguns apartamentos já tem estrutura para um aparelho, enquanto outros exigem adaptações. É preciso instalar a tubulação para o ar-condicionado split, o que deve ser feito por um profissional.

Para a condensadora, muitos condomínios não permitem a mudança da fachada, então é importante saber as soluções existentes antes de comprar o seu ar-condicionado. Entre em contato com a construtora ou a administração do prédio.

Para instalar ar-condicionado split, é preciso respeitar as distâncias entre as unidades interna e externa de, no mínimo, 1 metro e, no máximo, 15 metros de tubulação entre elas, além de máximo de 5 metros de desnível.

Para a evaporadora, o mais recomendável é instalar o ar-condicionado nas paredes com maior distância entre si. Isso torna a distribuição de ar mais eficiente. Evite fluxos de ar cruzado com outros aparelhos no mesmo ambiente e locais em que a circulação do ar possa ser obstruída ou dificultada por cortinas, móveis ou divisórias. Para o ar circular bem, não coloque nenhum obstáculo perto da saída do ar.

Para a condensadora, o melhor é instalá-la em um local bem ventilado; nunca perto de lugares com gás inflamável ou onde a saída de ar esteja obstruída.

Manutenção e limpeza

Antes de mais nada, leia com calma o manual de instruções do seu ar-condicionado.

Aparelhos mais modernos e modelos smart, com conexão com Internet, costumam ter função de limpeza automática ou Auto Cleaning. O ar-condicionado entra em modo de higienização para eliminar sinais de mofo, proliferação de bactérias, resquícios de poeira e poluição do ar em seu interior. Você pode utilizar esse recurso uma vez por semana.

Além da limpeza automática, todo ar-condicionado deve passar por higienização e manutenção regulares, para manter o aparelho funcionando corretamente e sem esforço extra, o que pode aumentar seu consumo de energia.

Os cuidados preventivos incluem a limpeza regular dos filtros e do painel frontal do aparelho, que deve ser feita uma vez por mês em residências. Em escritórios, lojas e ambientes com muita poeira e grande fluxo de pessoas, a indicação é fazer essa higienização semanalmente ou a cada 15 dias, no máximo.

É fundamental observar as instruções no manual do aparelho para saber como remover e colocar as partes de volta no lugar, além da indicação de lavar ou apenas aspirar os filtros e peças.

Para fazer a limpeza preventiva, desligue o ar-condicionado da tomada e retire o painel frontal. Limpe-o com um pano umedecido.

Passe o aspirador ou um pano com água morna e detergente para limpar os filtros ou, se eles forem removíveis, lave com água corrente. Deixe o painel, as partes removíveis e os filtros secarem à sombra, para então recolocá-los no ar-condicionado.

A manutenção profissional é a limpeza completa do ar-condicionado, em que o aparelho é desmontado. Ela deve ser feita por um técnico profissional e autorizado. Nesse processo, o aparelho é completamente higienizado com produtos específicos para sua limpeza, o que garante sua durabilidade.

Esse tipo de manutenção deve ser feita anualmente, no caso de residências e outros ambientes com pouco uso, ou a cada seis meses no caso de escritórios e outros locais que utilizem o aparelho com frequência.

Smart limpeza

Um ar-condicionado smart, que fica conectado à Internet e possui aplicativo para celular, pode enviar alertas sobre a necessidade de limpeza automática e outros problemas que o próprio usuário pode resolver, como limpeza de filtros, atualização do sistema e outras manutenções.

O sistema do aparelho também pode fazer um diagnóstico inteligente e indicar o contato de assistências técnicas na sua região, para resolver um problema ou para fazer a manutenção anual do aparelho.

Dessa forma, o próprio sistema do ar-condicionado ajuda a lembrar dos cuidados para manter seu desempenho perfeito e aumentar sua vida útil.

Com o inverno se aproximando, é bom perguntar: você sabe usar o modo quente do ar-condicionado? Não é simplesmente aumentar a temperatura do aparelho. Leia mais aqui.