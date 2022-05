Ar-condicionado: como saber se o aparelho é Inverter ou não?

Um ar-condicionado com tecnologia Inverter é um aparelho com operação mais eficiente, mais silenciosa e com menor gasto de energia. Mas como saber se um equipamento é realmente Inverter? O Shoptime explica.

Os motores Inverter costumam equipar os aparelhos de ar-condicionado e também eletrodomésticos (como geladeira, máquina de lavar e micro-ondas) mais modernos e de perfil mais premium, que também são um pouco mais caros do que outros modelos similares com motor convencional.

As marcas que trabalham com essa tecnologia fazem questão de anunciar os benefícios com esse tipo de compressor eletrônico, na comparação com os motores tradicionais.

Então, o mais recomendável é pesquisar e escolher um ar-condicionado Inverter de uma marca reconhecida, com assistência técnica na sua região, para ter confiança no equipamento e fazer um bom investimento.

Diferença do ar-condicionado Inverter

O principal diferencial é que os aparelhos de ar-condicionado Inverter não ligam e desligam seu compressor de tempos em tempos, como fazem os equipamentos convencionais para aumentar a refrigeração de um ambiente.

Ao trabalhar em rotação variável e contínua, o motor eletrônico faz a manutenção da temperatura dos ambientes, aumentando e reduzindo a potência conforme necessário, em conjunto com sensores mais precisos que monitoram a refrigeração.

Com isso, o equipamento consegue manter a temperatura selecionada com menos esforço e menor consumo de energia, ou seja, o impacto na conta de luz é reduzido. O motor eletrônico ainda deixa a condensadora (unidade externa) menos barulhenta.

Algumas marcas utilizam a denominação Inverter ou Digital Inverter para o motor eletrônico. A economia no consumo de energia pode chegar a 40%, na comparação com um aparelho convencional novo. Em relação ao consumo de um equipamento mais antigo, essa economia pode ficar no patamar entre 60% e 70%.

E existem marcas que trabalham com ar-condicionado Dual Inverter, que prometem ser ainda mais silenciosos e econômicos. Eles contam com compressor rotativo duplo, que trabalha com mais estabilidade e atinge a temperatura desejada até 30% mais rápido. A economia também pode ultrapassar os 70%, na comparação com um ar-condicionado antigo.

Sempre compare a eficiência energética entre os equipamentos antes de fazer sua compra. Os selos da ENCE/Inmetro (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia), da PROCEL e Concept ajudam nessa tarefa. Eles classificam o consumo de A a G e indicam se o equipamento consome mais ou menos eletricidade.

Os aparelhos de ar-condicionado Inverter, Digital e Dual Inverter costumam ter preço mais alto do que os equipamentos similares com motor tradicional. Por isso, o consumidor precisa avaliar essa relação, incluindo as vantagens e a possível economia na conta de luz, além da diluição do custo do aparelho no longo prazo.

Se você está pesquisando para comprar um novo ar-condicionado ou para trocar um equipamento antigo, deve estar com diversas dúvidas em relação ao modelo, às tecnologias dos aparelhos e aos recursos. Por exemplo, vale a pena investir em um ar-condicionado smart? Leia mais aqui.

Visite o Shoptime para conhecer os lançamentos em ar-condicionado e pesquisar os aparelhos em oferta.