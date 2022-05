Aspirador de pó robô: como escolher o equipamento ideal?

A maioria dos modelos conta com escovinhas giratórias, que empurram as sujeiras para o bocal de sucção, na parte de baixo do robô. Alguns aparelhos mais sofisticados também possuem escovas rotativas emborrachadas ou de plástico no bocal, que trabalham para capturar, soltar e desmanchar a sujeira, pelos, cabelos e outros detritos na entrada de ar. Segundo as marcas, isso aumenta muito a eficiência do equipamento.