Asus revela notebook com estampa artística de ovo frito; veja

A Asus anunciou, na última terça-feira (9), o lançamento de dois novos notebooks da série Vivobook Slate 13 OLED "Limited Artist Editions" em colaboração com os artistas Philip Colbert, da Inglaterra, e Steven Harrington, dos Estados Unidos. Ambos assinam as artes que cobrem a superfície dos portáteis, que apresentam design curioso e incomum em laptops. Os preços não foram divulgados, mas o lançamento deve ocorrer ainda em 2022.

A edição do Vivobook Slate 13 de Philip Colbert traz os desenhos de ovos fritos que são característicos do artista, na superfície da base de apoio e no papel de parede. Quem comprar o notebook também receberá uma lagosta esculpida para apoiar a caneta digital Asus Pen 2.0, que acompanha o produto.

2 de 3 Trabalho da Asus em parceria com o artista pop Philip Colbert — Foto: Divulgação/Asus

Já o modelo de Steven Harrington é o da imagem, que mostra uma palmeira sorridente, planetas, foguetes e o cachorro Mello, sempre presente nos seus trabalhos. A arte cobre toda a tampa do notebook, mas também está presente no papel de parede e nos acessórios que acompanham a caixa, conforme a imagem abaixo.

3 de 3 Caixa com o notebook da Asus em parceria com o artista Steven Harrington — Foto: Divulgação/Asus

O notebook vem com Windows 11 Home instalado, possui som com qualidade Dolby Atmos, que tende a oferecer uma experiência de áudio de cinema, e traz a tecnologia Dolby Vision, com aprovação de cores da Pantone. Assim, o Vivobook Slate 13 OLED se posiciona como um produto para consumo pessoal de mídia.

O aparelho também possui teclado destacável e suporte ao Wi-Fi 6, além de duas câmeras, login por impressão digital e recarga rápida para a sua bateria de 50 Wh que, segundo o site oficial, promete uma carga de 60% em 39 minutos.

Os Vivobook Slate 13 OLED são laptops conversíveis 2 em 1 que possuem tela OLED, como o nome indica, um processador básico Intel Pentium Silver N6000, opções de RAM de até 8 GB e até 256 GB de armazenamento interno por SSD. Nos Estados Unidos, sem as artes, o aparelho é vendido por US$ 599,99, ou cerca de R$ 3.082, de acordo com a cotação atual da moeda, sem os impostos.

Com informações de The Verge

