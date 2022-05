Avatar: primeiro filme da saga utilizou 1 petabyte de armazenamento

O filme Avatar, de James Cameron, venceu três prêmios do Oscar e recebeu nove indicações, entrando para a história da indústria cinematográfica. Além dos prêmios e de ter a direção artística elogiada pela crítica, ele trouxe ao mundo do cinema a nova tecnologia de filmagem 3D, chamada 3D Fusion. A técnica requer uma enorme quantidade de processamento para renderizar gráficos e muito espaço de armazenamento. Para se ter uma ideia, a renderização inteira do longa-metragem utilizou mais de 1 petabyte (PB) de capacidade de armazenamento.

Todo esse espaço de memória extraordinário seria ocupado apenas se um usuário, por exemplo, tirasse mais de 4.000 fotos digitais por dia durante toda a sua vida. Outro exemplo da dimensão desse grande nível de pedaço de dados seria se alguém gravasse ininterruptamente mais de 3,4 anos de vídeo Full HD.

Para operar toda essa estrutura, foi necessário contar com um núcleo computacional. A operação do filme tinha 34 racks, cada um com quatro chassis de 32 máquinas cada — somando cerca de 40 mil processadores e 104 TB de RAM. Os servidores blade, formato que visa a aumentar a densidade dos servidores, permitiram o compartilhamento de componentes em comum, lendo e gravando em 3 PB de armazenamento com as tecnologias BluArc e NetApp.

Todo o equipamento fica embalado e conectado por vários links de rede de 10 Gb (gigabits). De acordo com a The Next Web, o orçamento dos estúdios Disney, apenas considerando os custos de armazenamento do filme, estariam na faixa de milhões de dólares.

