Avell lança notebooks profissionais com chips Intel de 12ª geração; veja

AA Avell apresentou, nesta quinta-feira (26), sua nova linha de notebooks profissionais, a HYB. Os modelos vêm equipados com processadores Intel Core de 12ª geração e as mais recentes placas de vídeo Nvidia — até o modelo GeForce RTX 3080 Ti . Com isso, a fabricante promete atender usuários que precisam de alta performance e usam o notebook para múltiplas finalidades, seja para jogar ou para rodar softwares pesados, como os de fotografia, renderização e animação 3D. Os preços dos modelos, que já estão disponíveis para compra no site da Avell , começam em R$5.999,00 e podem chegar a R$29.999,00.

A linha HYB tem cinco modelos: A55, A57, A70, A72 e C65. Todos têm design slim, peso leve e teclado RGB retroiluminado, o que permite trabalhar ou jogar em ambientes com pouca iluminação sem comprometer a visibilidade das teclas. Vale destacar ainda a conexão Thunderbolt 4, presente em alguns dos produtos. É possível personalizar os laptops no site oficial da marca.

Especificações robustas

O modelo de entrada A55, apresenta, em sua versão mais básica (Essential), especificações como tela full HD de 15,6 polegadas com taxa de atualização de 144 Hz, chip Intel Core i5 12500H, placa de vídeo GeForce GTX 1650 e 8 GB de RAM. Se optar pela versão Pro, o usuário terá um notebook com 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento em SSD — contra 250 GB da modalidade mais simples. Outro modelo de entrada é o A57, que se diferencia por ser equipado com processador Intel Core i7 12700H.

A opção intermediária da linha é o A70. Considerado carro-chefe da marca, o modelo chega com chip Intel Core i7 12700H e duas opções de placas de vídeo dedicadas: RTX 3050 de 4 GB ou RTX 3060 de 6 GB. O notebook conta ainda com tela full HD de 15,6 polegadas com taxa de atualização de 144 Hz. Em relação a memória e armazenamento, as opções Essential e Pro oferecem 8 GB e 32 GB de RAM, e 250 GB e 3 TB (distribuídos em dois slots), respectivamente. O preço mínimo do laptop é de R$ 7.999,00.

O modelo A72, por sua vez, está no patamar premium da linha. Mais robustas, suas especificações incluem placa de vídeo GeForce RTX 3070 Ti de 8 GB e processador Intel Core i7 12700H. Neste modelo, a taxa de atualização da tela full HD de 15,6 polegadas é de 240 Hz. O notebook conta ainda com porta Thunderbolt 4, que possibilita uma transferência muito mais rápida de dados. Já o armazenamento varia entre 500 GB e 2 TB; a memória RAM, entre 16 e 32 GB. A ficha técnica reflete no preço do laptop, que começa em R$ 14.299,00.

Por fim, o modelo mais avançado da linha é o C65. Ele também vem equipado com Intel Core i7 12700H e as mesmas capacidades de memória e armazenamento do A72. Neste caso, o diferencial fica por conta da GPU: o usuário pode optar pelas placas de vídeo RTX 3080 ou RTX 3080 Ti, que permite rodar games em 4K com alto desempenho. A tela, por sua vez, é full HD de 17,3 polegadas, com taxa de atualização de 240Hz. O produto, que conta ainda com conexão Thunderbolt, custa a partir de R$ 22.999,00.

Avell lança notebook gamer com suporte a acessório de resfriamento

Também nesta quinta-feira (26), a fabricante atualizou a linha Storm, que agora conta com o notebook Storm Two, desenvolvido especialmente para o público gamer. O laptop possui configurações com duas opções de placa de vídeo — GeForce RTX 3060 ou RTX 3070 Ti —, processador Intel Core i7 12700H, memória RAM que vai de 16 GB a 32 GB e armazenamento entre 500 GB e 3 TB. Com tela full HD de 17,3 polegadas e taxa de atualização de 240Hz, o Storm Two tem ainda porta Thunderbolt 4.

O diferencial do modelo, cujo preço inicial é de R$11.999,00, é sua compatibilidade com o Ice Mod, um acessório de resfriamento portátil que pode ser facilmente acoplado ao notebook. Com peso aproximado de 1,4kg, ele oferece resfriamento líquido próprio e promete reduzir a velocidade das ventoinhas do laptop em até 50% do valor máximo.

Assim, o Ice Mod minimiza as temperaturas e os níveis de ruído, atendendo a profissionais e gamers que precisam trabalhar ou jogar por períodos prolongados. O preço do produto é de R$ 999,90 à vista.

*A jornalista viajou para São Paulo a convite da Avell.

