'Bem-vindo ao Instagram': instabilidade gera bugs e problemas no feed

Dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços digitais, apontam que a respectiva falha começou às 12h51 (horário de Brasília) e atingiu um pico de 590 notificações em pouco tempo. No Google Trends, termos como "Instagram com problemas" e "Instagram instável" também são encontrados.

1 de 1 "Feed do Instagram sumiu": usuários reclamam de instabilidade no aplicativo — Foto: Unsplash/Solen Feyissa "Feed do Instagram sumiu": usuários reclamam de instabilidade no aplicativo — Foto: Unsplash/Solen Feyissa

No Twitter, diversos usuários relatam bugs no Instagram e afirmam ter problema para acessar o aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). A mensagem "Bem-vindo ao Instagram" aparece no lugar do feed de notícias da rede social.

