Bet365 está fora do ar hoje e exibe mensagem de acesso negado

O site Bet365 caiu e está fora do ar nesta quarta-feira (4). Ao acessar a página, a mensagem "Acesso negado", acompanhada do código de erro 1020, é exibida. Logo abaixo, consta a informação de que o proprietário do site "www. bet365 .com" proibiu o país ou região em que seu endereço IP está de acessar o site. O problema, que impede os usuários de fazer apostas, gerou uma série de reclamações nas redes sociais.

Dados do site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, informam que houve um pico de mais de 1.514 mil reclamações a partir das 16h de hoje. Esta é a segunda vez que a plataforma cai em dia de jogo entre Real Madrid e Manchester City, o que leva a crer que a falha se deu por uma sobrecarga no site. Em seu perfil oficial no Twitter, o Bet365 publicou, às 16h28, a seguinte mensagem: "Estamos cientes de que os clientes tiveram problemas ao acessar nosso site e aplicativo. Ambos já estão funcionando novamente".

Dados do Google Trends, ferramenta que monitora buscas em alta em tempo real, indicam que houve, na última hora, aumento repentino nas procuras por termos como "Bet365 fora do ar" e "bet365 error 1020". Além disso, as queixas reportadas no Downdetector saltaram de 40 para mais de 1 mil em 45 minutos, com a indicação de problemas de acesso ao site, login e na aba de apostas.

Usuários do Bet365 recorreram ao Twitter para reclamar da instabilidade apresentada pelo serviço. Enquanto uns apresentaram preocupações quanto ao recebimento dos valores de suas apostas, outros ironizaram a capacidade do servidor da plataforma, Veja alguns relatos abaixo.

Vale lembrar que o Bet365 costuma apresentar falhas especialmente em dias de disputas acirradas, como no início do mês passado, durante a Grand National, corrida de cavalos puro-sangue com obstáculos, e a semifinal da Champions League realizada no último dia 26.

