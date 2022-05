BioShock: The Collection está grátis para PC na Epic Games; veja requisitos

1 de 1 BioShock: The Collection reúne os três primeiros jogos da franquia com gráficos atualizados — Foto: Divulgação/Steam BioShock: The Collection reúne os três primeiros jogos da franquia com gráficos atualizados — Foto: Divulgação/Steam

A franquia BioShock é conhecida por seus jogos de tiro em primeira pessoa, com grandes reviravoltas e elementos de ficção científica. A história dos dois primeiros títulos é ambientada na cidade submarina fictícia de Rapture, complexo construído na década de 40 por Andrew Ryan, como um paraíso utópico para a elite da sociedade. Nesse cenário, o protagonista, conhecido como Jack, deve desvendar segredos e enfrentar seres geneticamente modificados para sobreviver. Já em BioShock Infinite, o jogador visita a cidade flutuante de Columbia, criada em parceria com o governo dos Estados Unidos. Assim como Rupture, Columbia enfrenta uma guerra civil, que interrompe a paz no refúgio voador.

Bioshock: The Collection é o game perfeito para quem quer conhecer ou revisitar uma das franquias mais importantes dos videogames com gráficos atualizados com texturas, modelos e interface em alta resolução. Para além das armas de fogo, poderes e diversos itens, a saga tem forte influência de obras de Ayn Rand e de George Orwell, com um estilo único que remete ao gênero Steampunk. Um novo jogo da franquia BioShock está em desenvolvimento pela Cloud Chamber, assim como um filme pela Netflix, em parceria com a 2K Games e a Take-Two. Ambos ainda não têm previsão de lançamento.

A Megapromoção da Epic Games Store oferece descontos de até 75% para mais de 1.600 jogos, como Ghostwire: Tokyo, Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Far Cry 6. Cada conta na plataforma receberá também um cupom de desconto de 25% para compras a partir de R$ 74,99, válido apenas em jogos fora de pré-venda. Todas as quintas-feiras, às 12h, o site será atualizado com um novo game grátis e novas ofertas.

Requisitos mínimos

BioShock: The Collection - Requisitos mínimos e recomendados (2022) Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 7 Service Pack 1 (64 bits). Windows 7 SP1 e Windows Server 2008 R2 SP1 com Platform Update Windows 7 Service Pack 1 (64 bits). Windows 7 SP1 e Windows Server 2008 R2 SP1 com Platform Update Processador: Intel E6750 Core 2 Duo de 2,66 GHz / AMD Athlon X2 de 2,7 GHZ Quad core de 3 GHz Memória RAM: 4 GB 8 GB Placa de vídeo: AMD Radeon HD 7770 com 2 GB / NVIDIA GeForce GTX 670 com 2 GB ATI Radeon HD 7970 de 2 GB, NVIDIA GeForce GTX 770 de 2 GB ou superior Armazenamento: 30 GB 80 GB