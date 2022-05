Borderlands 3 está grátis para PC na Epic Games; veja requisitos

O jogo Borderlands 3 é conhecido por sua proposta "looter shooter", onde o objetivo do jogador é ficar cada vez mais forte e obter armas mais poderosas, praticamente sem um limite. No game, jogadores enfrentam os gêmeos Calypso, que desejam dominar o universo com o poder de uma Arca (Vault) e uma legião de seguidores. Usuários podem escolher entre quatro novos caçadoras de arca (Vault Hunters), cada um com habilidades próprias como: Moze, a Atiradora; Amara, a Ninfa; FL4K, o Domaferas; e Zane, o Agente.

A Megapromoção trará mais de 1.600 jogos com descontos que vão até 75%. Entre alguns dos principais títulos estão Tiny Tina's Wonderlands, Ghostwire: Tokyo, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Sifu e Far Cry 6. Cada conta da Epic Games Store receberá também um cupom de desconto de 25% para compras a partir de R$ 74,99. Este cupom pode ser usado apenas em jogos e não é válido para pré-vendas, DLCs e moedas virtuais como V-Bucks. Todas as quintas-feiras, às 12h, o site será atualizado com um novo game grátis e novas "Megaofertas" com grandes descontos.