Brasileiros passam mais da metade de suas vidas na Internet, estima pesquisa

A soma total pode surpreender. De acordo com os dados da pesquisa, a população brasileira passa, em média, quatro dias inteiros por semana totalmente conectada. Isso seria o equivalente a 197 dias por ano. E, levando em consideração que a expectativa de vida no país é de 75,9 anos, esses dados resultariam em um total de 41 anos, três meses e 13 dias, ou seja, 54% do tempo de vida.

Vale ressaltar que o trabalho pela Internet também tem aumentado, principalmente com a adoção do home office durante a pandemia, tendência que deve impulsionar ainda mais esses números. Entretanto, segundo o levantamento, "apenas" 19 das 91 horas semanais em que os brasileiros estão conectados são para trabalho. As quase 72 horas restantes são divididas, principalmente, entre atividades de entretenimento. Os líderes no quesito são os streamings, como Netflix e Globolpay, que somam mais de 13 horas.