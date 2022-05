Broadway usa câmera IR após vazamento de cenas; entenda como funciona

Para evitar vazamentos de cenas, um teatro da Broadway, em Nova York, instalou câmeras de infravermelho (IR) voltadas para a plateia para impedir filmagens não-autorizadas dos espetáculos. A medida ocorre após uma cena de nudez do ator Jesse L. Williams, durante a peça Take Me Out, viralizar nas redes sociais, apesar do teatro expressamente proibir o uso de smartphones durante as apresentações.