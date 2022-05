Caixa não está fazendo Pix? Falha no app do banco ainda persiste

O Pix da Caixa está com problemas neste sábado (7). Na última sexta-feira, diversos usuários do Twitter relataram uma instabilidade na função do aplicativo, que não permitia enviar ou receber valores pelo serviço . A equipe do banco informou que o problema tinha sido solucionado, mas essa falha voltou a acontecer hoje. O Downdetector registrou um pico de 131 notificações às 10h32 (horário de Brasília).

Além dos problemas no serviço de Pix, alguns clientes ressaltam que não estão conseguindo abrir o aplicativo do banco. O TechTudo entrou em contato com a assessoria da Caixa, mas ainda não obteve um posicionamento oficial. A matéria será atualizada assim que uma resposta seja enviada.

1 de 3 Pix da Caixa está fora do ar neste sábado; falha acontece pelo terceiro dia seguido — Foto: Lívia Dâmaso/TechTudo Pix da Caixa está fora do ar neste sábado; falha acontece pelo terceiro dia seguido — Foto: Lívia Dâmaso/TechTudo

Por que o Internet Banking da Caixa Econômica não abre no Google Chrome? Opine no Fórum do TechTudo

De acordo com o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no Google, o termo "Caixa não está recebendo Pix" cresceu 400% . As pesquisas por "Pix da Caixa indisponível" e "Pix da Caixa com problema hoje" também apresentaram um aumento repentino na última hora.

2 de 3 Termo "Caixa não está recebendo Pix" está relevante no Google Trends — Foto: Reprodução/TechTudo Termo "Caixa não está recebendo Pix" está relevante no Google Trends — Foto: Reprodução/TechTudo

O Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, também registrou alta nas notificações da Caixa. De acordo com o site, 131 notificações aconteceram às 10h32 (horário de Brasília). É possível visualizar que o app da Caixa está enfrentando problemas desde ontem.

3 de 3 Downdetector registra uma constância nas notificações relacionadas ao problemas da Caixa — Foto: Reprodução/TechTudo Downdetector registra uma constância nas notificações relacionadas ao problemas da Caixa — Foto: Reprodução/TechTudo

No Twitter, os usuários comentam que o aplicativo do banco continua apresentando problemas e que não está sendo possível enviar ou receber valores pelo Pix.