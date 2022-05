Call of Duty: Modern Warfare 2 ganha data de lançamento; veja personagens

Call of Duty: Modern Warfare 2 agora tem uma data de lançamento oficial: 28 de outubro de 2022. O jogo, que é uma sequência do Modern Warfare de 2019, já havia sido confirmado pela Activision em abril deste ano e segue sem plataformas oficiais até o momento. A revelação desta terça-feira (24) contou com a exibição das primeiras artes promocionais, que estrelam personagens icônicos da Força-Tarefa 141, incluindo o Operador Ghost. A ação promocional se deu no Porto de Long Beach, em Los Angeles.