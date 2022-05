Campanha na web quer 'transformar' carregador de PC em mini Mac

Uma campanha de financiamento coletivo no Indiegogo pretende criar carregadores USB-C com aparência semelhante ao Macintosh, computador pessoal clássico da Apple lançado em 1984. O acessório, chamado de Retro 35, foi idealizado e compartilhado na rede pela empresa Shargeek. O financiamento coletivo já atingiu sua meta, mas ainda é possível apoiá-lo com a partir de US$ 25, cerca de R$ 117 segundo a atual cotação da moeda americana. A empresa estima que os acessórios começarão a ser despachados em julho de 2022.

Não há nada que indique, na página da campanha, a inspiração no computador da Apple, porém a semelhança é inegável. O dispositivo possui a mesma paleta de cores do Macintosh, formato da "tela", posicionamento do driver de disquete e outros detalhes. Na divulgação, a empresa convida o usuário a reviver a nostalgia e "trazer o passado de volta para o futuro".

Assim, apesar do design retrô, o acessório da Shargeek possui características bem modernas. Sua porta USB-C aceita múltiplos protocolos de carga e entrega até 35 W de potência, suficiente para atender celulares, tablets e notebooks que usam menos energia, como é o caso do MacBook Air com chip M1, que faz parte da atual linha de computadores da Apple.

O Retro 35 também possui um LED colorido em sua tela, que indica seu funcionamento. A luz verde, por exemplo, significa carregamento ultrarrápido, enquanto a amarela indica carregamento normal. Também é possível colocar adesivos personalizados na tela.

Por padrão, o carregador vem no padrão de tomadas americano, mas a empresa disponibiliza adaptadores para funcionar nos padrões britânico, australiano e europeu (este último compatível com o brasileiro), pelo preço de US$ 5, cerca de R$ 23 segundo a atual cotação da moeda americana. Após o fim do financiamento coletivo, a previsão é que o Retro 35 seja vendido por US$ 49, cerca de R$ 230.

