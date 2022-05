Canon T7i vale a pena? Veja preço e especificações da câmera DSLR

A câmera EOS Rebel T7i da Canon , lançada no Brasil em outubro de 2017, é uma opção DSLR para fotógrafos iniciantes ou casuais que queiram investir em um modelo compacto. Entre seus principais destaques, estão o recurso Dual Pixel, 45 pontos de foco automático e conectividade com Wi-Fi, Bluetooth, além de um sistema que permite a conexão direta com dispositivos Android compatíveis. Apesar de não estar visível na versão brasileira do site da Canon , a câmera pode ser encontrada por cerca de R$ 6.498 na Amazon .

O aparelho se destaca por permitir gravação de até 90 minutos, e também promete a estabilização da imagem capturada, permitindo que fotos em movimentos saiam com boa qualidade. A DSLR também comporta uma série de cartões e tem painel touchscreen.

1 de 7 Canon T7i é uma opção compacta, ideal para fotógrafos iniciantes — Foto: Divulgação/Canon Canon T7i é uma opção compacta, ideal para fotógrafos iniciantes — Foto: Divulgação/Canon

Ficha técnica

Lançamento : 18 outubro 2017

: 18 outubro 2017 Preço : cerca de R$ 6.891

: cerca de R$ 6.891 Sensor : CMOS (APS-C ) de 24.2 MP

: CMOS (APS-C ) de 24.2 MP Processador : Digic 7

: Digic 7 ISO: Foto: 100-25.600 (H:51200) / Vídeo: 100-12.800 (H:25600)

Foto: 100-25.600 (H:51200) / Vídeo: 100-12.800 (H:25600) Velocidade do Obturador: 30 s a 1/4000 s

30 s a 1/4000 s Visor: LCD de 3’’ touchscreen e 1.040.000 pixels

LCD de 3’’ touchscreen e 1.040.000 pixels Vídeo: Full HD (1080p)

Full HD (1080p) Lente: Canon EF-S 18-55mm

Canon EF-S 18-55mm Tipo de Cartão: SD, SDHC, SDXC e Eye-Fi (compatível com SD UHS-1)

SD, SDHC, SDXC e Eye-Fi (compatível com SD UHS-1) Bateria : LP-E17

: LP-E17 Conexão Wireless: NFC, Wi-Fi e Bluetooth

NFC, Wi-Fi e Bluetooth Dimensão : 7.62 x 13.21 x 9.91 cm

: 7.62 x 13.21 x 9.91 cm Peso: 533 g

Design

2 de 7 Modelo segue design tradicional da linha , sem grandes modificações — Foto: Divulgação/Canon Modelo segue design tradicional da linha , sem grandes modificações — Foto: Divulgação/Canon

A T7i apresenta o design tradicional da linha Rebel, havendo poucas modificações em relação a outras gerações. O modelo é compacto e leve, o que promete facilitar o transporte do equipamento e a movimentação do usuário. Além disso, apresenta um display touch de três polegadas e um flash pop-up. Para que a máquina não sofra tanto impacto, as laterais possuem acabamento emborrachado.

O dispositivo também tem espaço para adição de flash externo e vem com microfone embutido. A câmera traz, em suas dimensões, um corpo com 7,62 x 13,21 x 9,91 cm e pesa 533 g, sendo considerada leve para a categoria.

Visor

3 de 7 Câmera é leve, com apenas 533 g, o que é ótimo para a movimentação do usuário — Foto: Divulgação/Canon Câmera é leve, com apenas 533 g, o que é ótimo para a movimentação do usuário — Foto: Divulgação/Canon

A Rebel T7i apresenta um painel LCD de três polegadas e tem um display touchscreen, o que dá ao usuário mais facilidade na hora de ajustar as configurações. Assim como os outros modelos da família Rebel, o visor pode girar 360 graus, um recurso que pode ser muito útil para fotografar ou fazer gravações de ângulos com difícil visão ou mesmo tirar selfies. A DLSR também traz o sistema Live View, método que permite ao fotógrafo ver a imagem em tempo real no visor digital.

Desempenho

4 de 7 O sistema de rolagem facilita a escolha da configuração — Foto: Divulgação/Canon O sistema de rolagem facilita a escolha da configuração — Foto: Divulgação/Canon

A fabricante promete uma boa qualidade da imagem, com um sensor CMOS de 24.2 MP no formato APS-C (22 x 15 mm). Seu ISO pode variar de 100 a 25.600 para fotos, podendo ser ampliado em até 51.200 no modo H. No modo vídeo, a faixa de ISO varia de 100 a 12.800 de sensibilidade, podendo chegar até 25.600 em modo H.

Além disso, a T7i possui processador Digic 7, que pode aumentar a qualidade de imagem e realizar operações mais rápidas, mesmo com pouca luz. Também oferece sistema de foco automático, importante para fotógrafos iniciantes.

Portas e conectividade

5 de 7 Câmera permite conexão externa de microfone e flash — Foto: Divulgação/Canon Câmera permite conexão externa de microfone e flash — Foto: Divulgação/Canon

Um destaque da EOS Rebel T7i é a possibilidade de conexão Wi-Fi, NFC (Near Field Communication) e Bluetooth. Com essas funções, é possível trocar dados com outras câmeras Canon que também sejam compatíveis com Wi-Fi e transferir os arquivos diretamente para dispositivos usando o aplicativo Câmera Connect.

Por meio do NFC, o modelo também pode se conectar ao dispositivo Connect Station CS100 da Canon, além de fazer upload direto para redes sociais como Facebook e YouTube. Já o emparelhamento Bluetooth possibilita conexão da câmera ao controle remoto sem fio BR-E1, permitindo o disparo remoto.

A T7i oferece entrada para cartão SD, SDHC, SDXC e Eye-Fi, com suporte para modelos de memória Ultra High Speed (UHS-I). Ela também apresenta entradas para microfone externo e uma porta que permite a conexão de um flash externo ou controle remoto.

Bateria

6 de 7 Menu do dispositivo é intuitivo e prático — Foto: Reprodução/Canon Menu do dispositivo é intuitivo e prático — Foto: Reprodução/Canon

O modelo traz a bateria LP-E17, permitindo fotografar até 820 fotos sem flash. Se o flash for usado por 50% da carga, a quantidade varia entre 550 a 600 fotos. Se for utilizado o modo Live View, a quantidade cai para uma média de 230 fotos.

Segundo a fabricante, a câmera demora duas horas para carga completa e permite que baterias extras possam ser utilizadas como acessórios para ampliar a duração de uso.

Recursos extras

Um dos seus recursos mais atraentes é o Dual Pixel, um sistema de foco ultrarrápido que promete focar na imagem em apenas 0,03 segundos. Quando a câmera é comprada no kit, a lente possui uma variação que vai de uma grande angular de 18 mm a uma lente padrão de 55 mm. Isso significa que a câmera é versátil e pode ser usada para fotografia de esportes, grupos de pessoas, paisagens, retratos e detalhes.

Outras configurações podem melhorar a qualidade da imagem, como a definição da exposição, que pode ser feita de maneira automática no modelo. Além das possibilidades TV ou AV, outra função interessante é possibilidade da assistência guiada em modos como retrato ou esportes.

Acessórios

7 de 7 Kit Canon conta com carregador que promete a fotografia de até 820 fotos por carga — Foto: Divulgação/Canon Kit Canon conta com carregador que promete a fotografia de até 820 fotos por carga — Foto: Divulgação/Canon

O kit vendido contém uma lente Canon EF-S 18-55mm IS STM, que traz estabilização de imagem, além de uma alça para pescoço e cabo USB, bateria e carregador. A caixa também vem com protetor para tampar a lente.

Preço e disponibilidade

A Canon T7i não é encontrada na loja oficial da marca no Brasil, mas é possível encontrá-la em varejistas pelo país. Na Amazon, seu preço custa em média R$ 6.498 e a garantia oferecida pela fabricante é de um ano.