Casimiro banido da Twitch? Entenda motivos para ban do streamer

O canal do Casimiro na Twitch foi banido na madrugada desta quinta-feira (19), ficando por algumas horas fora do ar. O streamer carioca de 28 anos, que faz sucesso na Twitch e no YouTube com reacts e lives de jogos, comentou o caso no Twitter, brincando sobre as "férias" forçadas pelo ban. O impedimento seria de 48 horas, mas de acordo com o perfil StreamerBans no Twitter, Casimiro já está liberado para fazer lives na Twitch novamente após três horas fora do ar. Vale ressaltar que esse foi o primeiro ban do carioca desde a chegada à plataforma, e o motivo alegado foi a exibição de imagens da final da Europa League durante uma live. Veja a seguir os motivos para o bloqueio da Cazé TV.