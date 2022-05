Celular: qual aplicativo consome mais bateria? Como resolver?

Você sabe quais são os aplicativos que estão drenando a bateria do seu celular todos os dias? Tanto o iOS como o sistema Android possuem ferramentas para monitorar o consumo e a saúde da bateria, justamente para você avaliar como o seu uso está impactando na autonomia do smartphone. O Shoptime explica como descobrir os vilões e como tentar resolver isso.

Geralmente, os apps que mais consomem bateria são aqueles nos quais passamos mais tempo, seja para conversar, trocar arquivos, assistir a vídeos, escutar música e consumir conteúdo. Ou seja, quem passa horas no Instagram ou no TikTok todo dia, obviamente, terá esses dois aplicativos no topo da lista dos vilões de bateria.

De forma geral, uso de geolocalização/GPS, luminosidade da tela, exibição de vídeos, animações e gráficos são alguns dos fatores que aumentam o consumo do tanque de energia. A bateria também é impactada por apps que ficam rodando e sendo atualizados em segundo plano e pelos que enviam notificações intensivamente.

Um estudo apresentado pela empresa suíça de armazenamento em nuvem pCloud investigou os aplicativos que mais consumiam bateria em celulares ao redor do mundo, entre 2020 e 2021. A pesquisa analisou 16 itens, incluindo permissões, o quanto cada app demanda da rede ou do Wi-Fi, acesso à câmera e microfone, funcionamento em modo noturno, geolocalização, etc.

Veja os 15 vilões do estudo da pCloud:

1- Fitbit

2- Verizon

3- Skype

4- Uber

5- Bigo Live

6- Facebook

7- Airbnb

8- Instagram

9- Amazon

10- Booking.com

11- Bumble

12- Snapchat

13- Telegram

14- Tinder

15- Whatsapp

Para conhecer os aplicativos que mais consomem energia em um celular Android, você precisa acessar as Configurações e clicar em Bateria. Em seguida, procure por Detalhes de Uso ou Uso da Bateria, para encontrar a lista dos apps.

Se você deseja impedir que um aplicativo siga drenando a bateria quando não estiver sendo usado ativamente, é só tocar sobre ele e escolher Restrição para Segundo Plano e confirmar.

Em um iPhone, o processo é o seguinte. Abra os Ajustes e escolha Bateria. É só deslizar a tela para chegar à lista dos apps que mais gastam energia, escolhendo a visualização das últimas 24 horas ou últimos dez dias.

Caso queira impedir um app de usar muita energia quando não estiver aberto na tela, volte ao menu inicial dos Ajustes e clique em Geral. Procure por Atualização em 2º Plano e desative os apps desejados.

Aplicativos que rodam em segundo plano seguem consumindo dados da rede do celular ou do Wi-Fi e também utilizando o processamento do chip, o que demanda mais energia. Porém, fechar esses aplicativos pode não ser a melhor solução.

Isso porque os celulares mais modernos e os sistemas operacionais conseguem entender os hábitos de cada pessoa, para otimizar o padrão de uso e os gastos de bateria. Então, apenas feche os aplicativos quando precisar preservar bateria durante um dia longe do carregador.

Existem mais truques para manter o smartphone funcionando por mais tempo no dia a dia e hábitos que ajudam a preservar a saúde do tanque de energia. Leia mais aqui.

