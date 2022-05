Celulares no planeta podem ficar ainda mais caros; entenda o motivo

A crise no ramo tecnológico começou em 2020, quando medidas sanitárias restritivas impediram o fluxo normal de produção de microchips. Dessa forma, setores variados como o automotivo, o de consoles e até mesmo o de eletrodomésticos sofreram com a falta de uma pequena peça considerada imprescindível.

Além de mudar o ritmo de fabricação, as empresas tiveram que redirecionar o foco dos semicondutores. Antes a corrida ambicionava preparar o mercado para receber o 5G , porém, com a pandemia, a demanda por componentes mais simples para tarefas mais básicas aumentou significativamente.

Hoje, fatores como o conflito na Ucrânia, o cenário restritivo chinês e a crescente inflação ao redor do globo também interferem no preço dos chips. Mesmo assim, as fabricantes continuam com contratos e perspectiva de aumento nos pedidos pelos chips. A projeção ainda prevê uma demanda maior do que a oferta pelos próximos cinco anos.