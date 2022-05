Claro TV+: operadora ‘mata’ nome Now e reformula serviço de TV paga

Claro TV+ é o nome da mais nova plataforma de TV por assinatura da Claro , que chega ao mercado por valores a partir de R$ 59,90. Com isso, a marca Now, que surgiu inicialmente na antiga NET, foi aposentada de vez pela Claro . Apesar da mudança, inicialmente não estão previstos custos adicionais para os assinantes de TV paga da operadora. O aplicativo está disponível para Android , iPhone ( iOS ) e smart TVs LG , e deve chegar em breve às TVs inteligentes da Samsung . Além disso, há compatibilidade com o Google Chromecast . Confira nas linhas abaixo todos os detalhes da novidade.

O rebranding chega num momento em que a concorrência no mundo dos serviços de streaming se intensifica, com o surgimento de cada vez mais nomes novos no mercado. Clientes apenas de banda larga ou planos de telefonia móvel da companhia ainda precisam fazer uma assinatura adicional para acessar a Claro TV+, assim como era no Now. O anúncio foi feito na semana passada.

2 de 3 Claro tv+ também conta com conteúdo em 4K e opção com TV Box compatível com Alexa — Foto: Divulgação/Claro Claro tv+ também conta com conteúdo em 4K e opção com TV Box compatível com Alexa — Foto: Divulgação/Claro

De acordo com a empresa, o objetivo é "somar" TV com streaming. A companhia conta com mais de 100 canais, além de um catálogo com aproximadamente 50 mil títulos sob demanda (com pagamento adicional feito à parte). A unificação em apenas um pacote tem a proposta e permitir que o cliente possa assistir "em todas as telas e lugares", tanto pelo aplicativo pelo TV box (o decodificador IPTV). Assim como ocorre em outras plataformas, a Claro TV+ oferece conteúdo em 4K.

Apesar de oferecer diversas modalidades de assinatura com preços diferentes, todos os clientes do "novo" serviço podem personalizar a Claro TV+ adicionando outros serviços de streaming de vídeo como a Globoplay, e de canais pay-per-view, como o Premiere. Com isso, o usuário recebe a cobrança dos demais produtos em apenas uma fatura. Conheça abaixo as opções.

Claro TV+ App

Disponível para Android, iOS e smart TVs, Google Chromecast e através de navegadores web, o aplicativo da Claro TV+ chega pelo custo mensal inicial de R$ 59,90. O plano oferece acesso para até cinco dispositivos, reprodução simultânea em duas telas, download para assistir online e replay. Vale lembrar que clientes de TV por assinatura da Claro não precisam pagar nada pelo serviço.

Claro TV+ Box

Nesta modalidade, o cliente tem acesso a todas as funcionalidades da Claro TV+ com o acréscimo do TV box da operadora, que pode ser instalado sem auxilio técnico, já que precisa apenas ser conectado em uma TV e no Wi-Fi. O aparelho é entregue na casa do assinante, tem controle que suporta comando por voz e a mensalidade é de R$ 89,90.

Claro TV+ 4K

A Claro TV+ 4K oferece opções de decodificadores e serviço técnico especializado para a instalação e suporte do serviço de alta resolução. A operadora ainda promete transmissão "sem delay". Esta modalidade possui uma assinatura a partir de R$ 129,90 ao mês e está disponível em áreas cabeadas pela operadora. Seria o sucessor dos antigos planos da NET. Além disso, ficam inclusos 2 pontos de recepção e o app Paramount+. Por 12 meses, o app Discovery+ também estará disponível sem qualquer custo adicional.

Outras novidades

3 de 3 Claro tv+ pode conectar-se à Alexa, da Amazon — Foto: TechTudo Claro tv+ pode conectar-se à Alexa, da Amazon — Foto: TechTudo

Além dos mais de 100 canais, os clientes podem alugar lançamentos recentes do cinema para assistir no app ou na TV. A Claro anunciou ainda o suporte do TV Box da companhia à Alexa, assistente virtual da Amazon. Com isso, será possível mudar de canal dizendo, por exemplo, "Alexa, vá para o canal da Globo", fazer pesquisas e abrir aplicativos por comando de voz.

Com informações de Claro

