Clientes de TV paga terão 10 anos para reclamar de cobrança indevida

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que clientes de TV por assinatura terão um prazo de até 10 anos para solicitar a devolução de cobranças indevidas das operadoras. A decisão divulgada nesta semana é uma reforma do entendimento anterior do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), que prescrevia casos do tipo em três anos.