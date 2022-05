Como fazer o descarte correto de uma geladeira velha

Se a sua geladeira ainda está funcionando, mesmo com alguns probleminhas em razão do tempo de uso, você pode tentar vendê-la para assistências técnicas e lojas de equipamentos usados, que costumam fazer os reparos necessários e revender. Essas empresas costumam ter veículo apropriado para buscar o aparelho.

Agora, se a geladeira, mesmo antiga, estiver funcionando perfeitamente, você pode doá-la para uma instituição ou ONG da sua cidade. Com certeza, eles vão conseguir aproveitar o eletrodoméstico ou encaminhá-lo para uma família. E você resolve dois problemas: não descarta um equipamento indevidamente e ajuda quem precisa.

Problemas do lixo eletrônico

Eletrodomésticos são produzidos com matérias-primas duráveis e o descarte incorreto pode ser altamente poluente para o meio ambiente.

Jogar fora um equipamento, por exemplo, em um terreno baldio ou um aterro despreparado para lixo eletrônico impacta o ecossistema local em razão do seu porte e sua composição, com materiais como metal e plástico, que poderiam ser reciclados.

Lixo descartado em áreas impróprias no meio ambiente pode se tornar local para proliferação de insetos, inclusive do mosquito da dengue, e ainda aumentar as chances de acidentes, enchentes e alagamentos.