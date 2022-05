Como flertar por mensagem? Bumble revela assuntos que geram mais conexões

O Bumble , aplicativo de relacionamento disponível para baixar em celulares Android e iPhone ( iOS ), revelou os temas que mais chamam a atenção dos pretendentes na hora da paquera virtual. Segundo pesquisa realizada com usuários brasileiros, e enviada em primeira mão ao TechTudo , temas como exercícios físicos, bebidas alcoólicas, signos do zodíaco e animais de estimação foram apontados como os mais interessantes para puxar conversa no app de flerte virtual. A plataforma ainda deu dicas que prometem ajudar quem paquera por mensagens no app.

A pesquisa foi feita com base nos selos adicionados ao perfil dos usuários no Bumble. Os tópicos que mais se destacaram foram “Beber”, com mais de 12%, e “Zodíaco”, com 11,79% — este último é tema de conversa de 86% dos brasileiros que estão no app. Também aparecem em destaque os selos de Exercícios (11,79%), Altura (11,53%) e Pets (11,40%). Segundo a empresa, adicionar essas "tags" ao perfil aumenta as chances de se conectar com pessoas que têm interesses semelhantes, e aí a troca de mensagens pode acontecer mais naturalmente.

1 de 2 Bumble revela assuntos que geram mais conexões no app de flerte virtual — Foto: Pond5 Bumble revela assuntos que geram mais conexões no app de flerte virtual — Foto: Pond5

O relatório também afirma que ter mais de três fotos no perfil aumenta as chances de conexão em 62%. A empresa diz que a primeira foto serve como uma espécie de capa para o perfil, portanto, é necessário mostrar o rosto inteiro e sem adereços como óculos de sol ou filtros. Sorrir e aparecer sozinho na imagem também pode causar uma primeira impressão positiva nos pretendentes.

Outra estratégia para ter sucesso nas conexões é fazer uma descrição pessoal na bio. Segundo a pesquisa, isso aumenta em 58% as chances de ser notado na plataforma. Usuários brasileiros que têm o perfil verificado também têm mais oportunidades de sucesso no aplicativo: 38% a mais do que os não-verificados, de acordo com o levantamento.

2 de 2 Bumble é aplicativo de relacionamento rival do Tinder — Foto: Reprodução/Bumble Bumble é aplicativo de relacionamento rival do Tinder — Foto: Reprodução/Bumble

O horário de utilização do app também influencia na hora da paquera. O relatório do Bumble afirma que o horário mais popular da plataforma é entre 19h e 21h, período em que as pessoas estão mais ativas. A empresa completa que a comunidade utiliza o aplicativo com maior frequência nesse horário durante os dias úteis, o que pode garantir mais conexões e inícios de conversas.

A política do Bumble determina que as mulheres devem começar as conversas após o início de uma conexão. Segundo o relatório, mais de meio bilhão de conversas foram iniciadas pelo público feminino somente em 2021. Nos Estados Unidos, 46% das mulheres afirmaram estar mais confiantes para tomar essa iniciativa.

Como usar os selos do Bumble

Os selos são as informações localizadas na aba “Meus interesses”, logo abaixo da foto de perfil, e funcionam como tags. Para alterar esses dados na conta, basta acessar o perfil e adicionar as informações do campo "Meus interesses". Lá, é possível incluir mais particularidades nas seções "Meus detalhes" e "Mais sobre mim". Também dá para alterar as informações ao tocar nos ícones correspondentes ao checar o perfil de um pretendente.

