Como funciona o Bet365? Guia completo com dicas sobre o site de aposta online

Bet365 é uma casa de apostas online que permite jogar em diversas modalidades esportivas e jogos de cassino. Após criar uma conta e depositar determinada quantia na carteira virtual, os usuários conseguem dar palpites que podem ser convertidos em dinheiro. O site oferece várias modalidades de apostas, e o jogador pode escolher a melhor opção para dar sua entrada. Além disso, o Bet365 ainda exibe as movimentações dos jogos em tempo real, para os usuários acompanharem as atualizações das partidas e direcionarem suas apostas.

Vale esclarecer que, apesar de apostas serem consideradas jogos de azar, e esta modalidade ser proibida no Brasil, as apostas esportivas não são citadas na legislação brasileira. Além disso, a sede do Bet365 está na Inglaterra, onde a atividade é legal. Em outras palavras, quando uma movimentação é feita no site, ela não é feita no Brasil, mas sim no território em que a empresa está registrada. Dessa forma, o serviço do Bet365 é considerado legal em nosso país. A seguir, o TechTudo preparou um guia que explica em detalhes o funcionamento do Bet365 e traz dicas para iniciantes no site.

O que é e como funciona o Bet365?

Bet365 é uma plataforma que permite fazer apostas em diversas modalidades esportivas, além de jogos de azar e de habilidade. Na parte esquerda da página inicial do site, há uma lista com os esportes disponíveis, enquanto a área central reúne os principais jogos do dia. Clicando sobre as partidas, é exibida a página de mercados, onde é possível visualizar o valor pago em caso de vitória ou empate de determinado time.

Para começar a apostar, o usuário precisa criar uma conta e depositar uma quantia de dinheiro na carteira virtual. Entre as modalidades presentes no site estão basquete, futebol, cassino, poker, beisebol, bilhar, corridas de cavalos e muito mais. O Bet365 não possui aplicativos disponíveis na Google Play Store e App Store, mas é possível acessar o site pelo celular usando o navegador.

Como fazer cadastro e entrar na conta?

Para se cadastrar no site Bet365, é preciso selecionar o botão "Registre-se", localizado na parte de cima da página. Feito isso, preencha os campos em branco com as informações solicitadas, como nome e sobrenome, data de nascimento, CPF, endereço, e-mail, entre outros. Depois, selecione "Junte-se à Bet365" para criar uma conta. Vale destacar que é importante adicionar os dados corretos no momento de criação da conta para não ter problemas na hora de realizar os saques.

Então, uma página com instruções para realizar um deposito na plataforma será aberta. Caso já queira realizar a transação, basta escolher um método de pagamento e definir um valor. Depois de criar a conta, não se esqueça de validar o cadastro. Para isso, toque no ícone de perfil, localizado no canto superior direito da tela, e selecione "Minha Conta". Em seguida, vá em "Verificação" e faça o upload das fotos dos documentos solicitados. Com a conta criada, basta tocar em "Login" para entrar na plataforma.

Como apostar no Bet365?

Na barra superior da página inicial, note que há duas abas: "Esportes" e "Ao-Vivo". Clique sobre "Esportes" para ter uma visão geral dos principais jogos do dia. No lado esquerdo da página está a lista completa com todas as modalidades de apostas disponíveis. Ao selecionar "Ao-Vivo", serão exibidas as principais partidas que estão acontecendo no momento.

Ao escolher um jogo, o site te direcionará para a página de mercados. Nela, será possível visualizar os tipos de apostas disponíveis para a partida. O usuário, então, deve escolher um tipo de aposta e o time no qual deseja realizar a entrada. Depois, precisa digitar o valor da aposta e concluir a ação no botão "Fazer aposta".

Como sacar e quanto tempo demora o saque?

Para sacar o saldo da sua conta no site Bet365, é preciso seguir algumas regras da casa de apostas. Por exemplo, a conta bancária deve ser do dono do perfil da plataforma e cadastrada em um banco físico. Além disso, a conta no Bet365 deve ser validada antes.

Sabendo disso, vá no ícone de perfil que aparece no topo da página e, depois, selecione "Banco". Depois, escolha a opção "Saque" e preencha as informações pessoais e bancárias pedidas na página. O prazo para o dinheiro ser depositado na sua conta é de quatro dias úteis.

Bet365 Cassino

Bet365 Cassino é uma modalidade em que usuários podem apostar em roletas e outros jogos típicos de cassino, como poker, caça-níquel e bingo. Para acessar a seção, vá em "Cassino", bem no topo da página. Há ainda a opção "Ao vivo", que permite que os jogadores disputem partidas e participem de mesas através de chamadas de vídeo. A conta para fazer apostas no cassino é a mesma para dar entradas em esportes. Sendo assim, as transações no Bet365 Cassino funcionam de forma similar às apostas esportivas.

Regras da plataforma

O Bet365 tem uma série de regras de uso. Segundo a plataforma de apostas,

É preciso ter mais de 18 anos para realizar apostas no site;

Só é permitido a criação de uma conta por cliente;

Cartões de crédito ou de débito adicionados à plataforma precisam estar no mesmo nome do titular da conta;

Os clientes poderão apostar somente com o montante dos fundos existentes e disponíveis no saldo da conta;

As apostas só são válidas após o código da transação ser emitido;

A Bet365 tem o direito de suspender o mercado em qualquer momento;

As apostas devem ser feitas apenas online ou por telefone.

O que significam handicap e odd no Bet365?

O universo das apostas possui alguns termos específicos. Para quem deseja fazer transações em jogos, é fundamental conhecê-los. Confira abaixo o significado das principais palavras presentes na plataforma.

1u

O termo 1u significa "uma unidade". É uma escala que mede o tamanho de sua aposta em um jogo relacionado ao total de dinheiro disponível para apostar. Cada jogador escolhe uma unidade que melhor se encaixe na sua estratégia. Uma unidade pode valer 1% do seu saldo, por exemplo. Nesse caso, se você tem R$ 500 e aposta 1u, isso significa que investiu R$ 5.

X2

O termo X2 é usado para definir que a aposta é vencedora em caso de empate ou vitória da equipe visitante.

DC

O termo "DC" é uma abreviação da palavra "double chance", que, em português, significa dupla possibilidade. É um modo de aposta que oferece duas chances de vencer. Por exemplo, é possível apostar em dois resultados de uma vez, como uma vitória do time A ou B, ou vitória e empate do mesmo time.

DNB

"DNB" é uma abreviação do termo "Draw no Bet". Ele é usado para definir uma aposta que é devolvida em caso de empate na partida.

ODD

O termo "ODD" é muito comum quando se fala em apostas. A ODD é a probabilidade de ganho ou perda de uma aposta. Na página de mercado, esse marcador fica localizado ao lado do resultado. De forma simples, a ODD é o fator multiplicador da sua aposta. Então, se você apostar R$ 10 em um resultado positivo com 2.0 de ODD, terá um retorno de R$ 20.

BANKER

O termo "banker" refere-se uma modalidade de aposta esportiva que só pode ser feita em entradas múltiplas combinadas.

HANDICAP

O termo "handicap" é usado para definir uma modalidade de aposta que permite aplicar uma vantagem ou desvantagem que um time precisa cumprir ao longo da partida. Por meio de margens positivas ou negativas, é possível aumentar ou diminuir os riscos da aposta.

Como entrar em contato com o Bet365?

É possível entrar em contato com agentes do Bet365 através da própria plataforma. Para isso, o usuário deve ir no botão "Ajuda", localizado no topo direito da página. O site, então, te direcionará para uma nova página. Role a tela para baixo até encontrar a opção "Contate-nos". Clique sobre ela e selecione "Abrir Chat". Nesse momento, um assistente virtual do Bet365 falará com você por meio de perguntas automatizadas.

Para falar com um assistente real, é preciso conversar com o bot usando as respostas que aparecem na tela até surgir a mensagem "Fale com um agente". Após escolher esta opção, você deve aguardar chegar a sua vez na fila de espera para, enfim, conseguir entrar em contato com o Bet365.

Dicas para iniciantes no Bet365

Algumas dicas podem ajudar jogadores iniciantes no Bet365. A primeira delas é usar o bônus de abertura da conta — novos clientes podem participar de uma promoção que oferece créditos de aposta. Para isso, é preciso fazer um deposito mínimo de R$ 30 e usar todo o saldo para fazer uma aposta com ODD de 1.20 ou superior. Com isso, o site te dá a mesma quantia depositada para usar em novas entradas. O valor máximo que pode receber de crédito é R$ 200.

Outra dica que pode ajudar novos jogadores é em relação à estratégia usada para fazer apostas. Especialistas não indicam usar todo o saldo em uma única aposta, mas sim dividir o valor disponível em várias entradas. Seguindo essa linha de raciocínio, anotar todos os resultados em uma planilha pode te ajudar a criar um método de apostas. Além disso, vale destacar que analisar jogos e estudar a plataforma é fundamental para quem quer começar no mundo das apostas.

Bet365 é confiável?

A empresa Bet365 está presente no mercado há mais de 20 anos e é uma das principais casas de apostas do mundo. Sendo assim, a Bet365 é confiável. O site é bastante popular no Brasil e reúne milhares de usuários que fazem apostas e lucram com jogos. Apesar de ter um alto índice de confiabilidade nas transações, a plataforma possui o selo "não recomendada" no site Reclame Aqui. As principais queixas relatadas pelos usuários na plataforma estão relacionadas à demora para concluir a verificação da conta e o bloqueio de saldo e de conta.

Vale destacar ainda que, embora os jogos de azar sejam proibidos no Brasil pelo Decreto de Lei nº 9.215, 30 de abril de 1946, o serviço da Bet365 é legal no território nacional. Isso porque a plataforma possui sede na Inglaterra, e os servidores em que os sites de aposta estão hospedados ficam em outro país. Sendo assim, a realização de apostas por meio do site é viabilizada.

