Como gastar menos tinta na hora de imprimir

Muita gente diz que tinta de impressora é o líquido mais caro que existe. Brincadeiras à parte, é preciso mesmo economizar com os cartuchos, tinta ou toner para fazer o custo por página baixar no dia a dia dos escritórios, pequenas empresas ou do home office. O Shoptime separou algumas dicas para você gastar menos tinta na hora de imprimir.

1- Só imprima o essencial

O primeiro passo para economizar tinta é imprimir menos e avaliar duas vezes antes de mandar um arquivo para a impressora. Além de reduzir o gasto com tinta ou toner, você também consome menos papel, um impacto positivo para o meio ambiente.

Muitos processos que, antigamente, precisavam ser feitos à mão, conferindo folha por folha, hoje podem ser realizados automaticamente com sistemas próprios para pagamentos, horários dos colaboradores, gestão de logística, dados de clientes e muito mais. Esse é um caminho para reduzir as impressões e o gasto com papel na empresa.

Mas se você se sente mais confortável lidando com papel para se organizar, ao menos, siga as próximas dicas para reduzir os gastos, enquanto não se adapta a um sistema digital.

E falando especialmente de imprimir o essencial, não imprima textos diretamente do navegador, porque os sites costumam vir com links, banners e imagens que podem ser retirados em editores de texto. Se precisar mesmo imprimir um texto, copie e cole o conteúdo em um programa, como o Word ou o Google Docs, para deixar só o que importa, ajustando também tamanho de fonte e espaço entre linhas.

2- Sempre use o modo econômico

Praticamente todos os programas de impressoras contam com a opção de imprimir no modo econômico, justamente, para poupar tinta. Deixe para imprimir no modo normal documentos que precisam ser enviados, registrados ou certificados.

3- Prefira imprimir apenas em preto e branco

Avalie se você precisa imprimir um documento, uma nota fiscal ou um boleto com os detalhes coloridos. Muitas vezes, isso é desnecessário e só vai gastar tinta. Para economizar, imprima documentos do dia a dia apenas em P&B ou tons de cinza. Até porque o cartucho de tinta preta costuma ser mais barato do que os coloridos.

4- Use o cartucho ou toner até o fim

Toda tinta é valiosa, então espere o cartucho realmente chegar ao fim para trocar. Depois da impressora indicar que a tinta está acabando, você pode retirar o cartucho e dar uma sacudida, para que o restante de tinta seja melhor distribuído e permita mais uma quantidade de impressões.

5- Cuidados para utilizar a impressora

Nunca desligue a impressora enquanto ela estiver imprimindo, porque isso pode provocar vazamentos de tinta ou entupimento do cartucho, além da óbvia necessidade de imprimir o trabalho interrompido novamente. Respeite os tempos de inicialização e de desligamento do aparelho.

De forma geral, a melhor forma de trabalhar com esse tipo de equipamento é fazer o maior número de impressões de uma vez. Isso porque, quando reiniciamos uma impressora, ela realiza um ciclo rápido (ou não tão rápido, dependendo do modelo) de limpeza dos cabeçotes, utilizando uma quantidade de tinta. Impressora que fica desligada muito tempo precisa passar por esse processo e até pelo realinhamento, o que também vai gastar tinta e papel.

Outra dica é manter a impressora em um local ventilado. Calor ou ar quente dos próprios computadores pode fazer a tinta criar coágulos e os cartuchos entupirem.

6- Use cartuchos, toners e tintas de qualidade

Todas as marcas recomendam o uso de cartuchos originais das próprias fabricantes, mas existem alternativas que funcionam perfeitamente e têm preço mais baixo. Só é preciso atenção para adquirir produtos com qualidade.

Além disso, os cartuchos e toners não são descartáveis. Muitas lojas oficiais e representantes conseguem reutilizá-los, retornando um bônus para sua próxima compra. Mas também é possível recarregá-los em empresas especializadas. Vale a pena avaliar.

7- Utilize serviços especializados para impressões profissionais

Ao invés de gastar um monte de tinta para imprimir fotos, materiais promocionais, apresentações para clientes e outros trabalhos coloridos, pode ser mais vantajoso encontrar empresas que façam serviços de impressão profissional.

E se você está perdido com a quantidade de modelos de impressoras e multifuncionais no mercado, especialmente para o seu negócio, reunimos algumas dicas para você escolher o melhor equipamento para atender às suas necessidades. Leia mais aqui.