Como tirar o odor do micro-ondas

Micro-ondas bom é aquele que está bem incorporado na rotina da cozinha. Afinal, esse eletrodoméstico pode e deve ser utilizado para complementar processos do forno e fogão. Mas e a limpeza? Você sabe como evitar odores ruins no aparelho? O Shoptime explica como acabar com cheiros fortes após o uso do micro-ondas.

Função Tira Odor e Limpa Fácil

É importante manter o interior do micro-ondas sempre limpo e seco. Resíduos e respingos de alimentos nas paredes internas e na porta absorvem as micro-ondas e prejudicam o desempenho do aparelho, aumentando o tempo de cozimento e também o gasto de energia.

Alguns micro-ondas possuem teclas especiais para reduzir os odores e para facilitar a limpeza de respingos, gorduras e outras sujeiras das paredes internas do forno.

Em praticamente todos os modelos, a função Tira Odor deve ser acionada com o micro-ondas vazio. É só apertar a tecla e esperar o tempo do procedimento. Esse recurso pode ser repetido, se necessário.

Já a função Limpa Fácil deve ser utilizada para ajudar a remover resquícios de alimentos, respingos e sujeiras que estão grudadas nas paredes, que também vão provocar cheiro ruim.

Diversas marcas indicam colocar um refratário de louça ou vidro, apropriado para micro-ondas, com um pouco de água, e acionar a tecla Limpa Fácil - ou programar o aparelho para 4 a 5 minutos em potência máxima, caso seu aparelho não possua a função.

Depois, espere 2 minutos para o vapor fazer seu trabalho. Ao abrir a porta, você conseguirá limpar a sujeira com mais facilidade utilizando um papel toalha ou pano limpo.

Para sujeiras mais difíceis e odores persistentes, você pode colocar algumas rodelas de limão junto com a água no refratário. A acidez e o vapor vão ajudar a desgrudar esses alimentos e gorduras mais endurecidas. Finalize a limpeza com papel toalha ou pano limpo.

De toda forma, consulte o manual do seu micro-ondas ou o site do fabricante antes de utilizar a função de autolimpeza ou desodorização.

Mais dicas de limpeza

- A melhor dica para evitar odores ruins no micro-ondas é manter o equipamento sempre limpo e seco. Depois do uso, deixe o aparelho aberto para esfriar e limpe o interior com um papel toalha ou pano umedecido com uma gotinha de detergente. Finalize com um papel toalha seco e deixe o equipamento aberto por alguns minutos para secar bem.

- Aproveite o micro-ondas frio para retirar o prato giratório e lavá-lo na pia. Deixe secar antes de recolocar no lugar.

- Nunca use produtos abrasivos nas paredes internas, como palha de aço, esponja ou sapólio, para não riscar o revestimento. E jamais use produtos como álcool, solventes e detergentes com amoníacos para a limpeza do aparelho.

- Para a limpeza exterior, desligue da tomada e use apenas um pano úmido com uma gota de detergente neutro. Depois retire os resíduos e seque com um pano macio ou toalha de papel. Nunca espirre água ou borrife produto de limpeza no equipamento.

Materiais tecnológicos

Os micro-ondas mais modernos começam a chegar ao mercado com inovações não apenas em conectividade, nos equipamentos inteligentes, mas também em funções e no design. Há um avanço nos materiais utilizados na construção dos aparelhos, em busca de mais eficiência e praticidade, especialmente, na limpeza.

Ao invés de metal com uma camada de tinta, alguns fabricantes vêm apostando em aço inox, em revestimentos antiaderentes, como o Teflon, em esmaltes tecnológicos ou com camadas de tintas mistas com cerâmica. Esmaltes, revestimentos antiaderentes e materiais com cerâmica resultam em superfícies com baixíssima porosidade, que evitam que alimentos grudem nas paredes e no teto do forno e facilitam a higienização.

Em comum, esses novos revestimentos apresentam maior durabilidade, resistência a riscos e danos, ação anti-odores e antibacteriana.

Os materiais tecnológicos também ajudam na performance e no aquecimento dos alimentos, com melhor distribuição das micro-ondas, para alcançar mais pontos do interior do forno e dos pratos.