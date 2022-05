Conectividade Social ICP v2: programa da Caixa tem problema de conexão

O Conectividade Social ICP v2, serviço da Caixa Econômica Federal para que empregadores se comuniquem com a instituição, está instável. Desde o último dia 15, relatos sobre falhas diversas no sistema têm ocupado redes sociais como o Twitter . Usuários relatam receber a mensagem "não foi possível estabelecer conexão com banco de dados" ao tentar acessar o serviço. O Google Trends , ferramenta que monitora buscas na Internet, também indica pesquisas sobre problemas de conexão com o banco de dados do Social ICP v2. O erro parece afetar tanto usuários já cadastrados quanto novos.

O TechTudo testou a plataforma nesta segunda-feira (23) e também não conseguiu acessá-la. O arquivo do Kriptonita não pôde ser instalado na máquina, e o portal do Caixa Conectividade ICP v2 (conectividadesocialv2.caixa.gov.br/sicns) apresentou erro em todos os menus, incluindo o "Manter máquina". A assessoria da Caixa confirmou que há instabilidades no serviço ao TechTudo, e informou que " já processou cerca de 90% do volume diário do serviço Conectividade Social, que permanece disponível hoje (23/05)".

1 de 3 Caixa Conectividade Social ICP v2 fica indisponível e usuários reclamam — Foto: Reprodução/Raquel Freire Caixa Conectividade Social ICP v2 fica indisponível e usuários reclamam — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Site da Caixa Econômica está fora do ar: o que fazer? Saiba no Fórum do TechTudo

Em portais de contabilidade e departamento pessoal, muitas pessoas que já usam o Conectividade Social contam que não conseguem concluir ações na plataforma. Há relatos sobre erro ao enviar GFIP (a guia de Recolhimento do FGTS), gerar GRRF (Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS), cadastrar certificado, entre outros serviços.

A mensagem que aparece é: "Não foi possível estabelecer conexão com banco de dados. Por favor, tente mais tarde." De acordo com os comentários, a falha aconteceu em diversas versões do Windows (7, 10 e 11).

2 de 3 Comentário de usuário do Caixa Conectividade Social ICP v2 em portal especializado — Foto: Reprodução/Raquel Freire Comentário de usuário do Caixa Conectividade Social ICP v2 em portal especializado — Foto: Reprodução/Raquel Freire

No Twitter também é possível encontrar postagens reclamando da plataforma online. O serviço requer a instalação de uma extensão para Chrome , chamada Kriptonita, e o registro do computador pelo certificado digital no padrão ICP-Brasil. Algumas pessoas contam que têm dificuldade em instalar o Kriptonita, enquanto outras recebem a mesma mensagem de erro descrita anteriormente.

3 de 3 Indisponibilidade no portal do Caixa Conectividade ICP v2 — Foto: Reprodução/Raquel Freire Indisponibilidade no portal do Caixa Conectividade ICP v2 — Foto: Reprodução/Raquel Freire

O que é o Caixa Conectividade Social ICP v2?

O Conectividade Social é uma plataforma criada pela Caixa Econômica para facilitar a comunicação com os empregadores. Com ela, donos e gestores de empresas podem trocar mensagens e arquivos com a instituição, além de ter acesso a serviços relativos ao FGTS.

O serviço foi lançado como um programa de instalação normal, mas, em sua segunda versão, virou uma aplicação web. A mudança fez com que a plataforma pudesse ser utilizada por mais pessoas, basta que ela seja acessada pelo navegador Chrome com a extensão Kriptonita instalada.

Além da extensão, para realizar o acesso é necessário ter certificado digital no padrão ICP-Brasil no computador. A documentação visa aumentar a segurança do Conectividade Social ICP v2, que ganhou protocolos de segurança e criptografia atualizados.

O que diz a Caixa sobre problema de conexão no Social ICP v2

A Caixa enviou uma nota ao TechTudo para esclarecer os erros reportados pelos usuários. Veja o conteúdo na íntegra a seguir.

"A Caixa informa que já processou cerca de 90% do volume diário do serviço Conectividade Social, que permanece disponível hoje (23/05).

Devido ao crescimento observado no volume de utilização do serviço, alguma intermitência pontual pode ocorrer nos momentos de pico de acessos simultâneos.

Sobre a dificuldade no uso da extensão do Chrome, não houve relatos anteriores a este, mas será realizada uma revisão para implementar possíveis melhorias".

Veja também: cinco aplicativos gratuitos que você precisa ter no celular