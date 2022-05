Conheça Bel'Veth, a nova campeã de League of Legends (LOL)

Bel'Veth é próxima campeã a ser lançada no League of Legends . Conhecida como "Imperatriz do Vazio", a nova personagem, que atuará como caçadora na selva Summoner's Rift, teve todos os detalhes sobre suas habilidades divulgados nesta terça-feira (24). Ela já havia sido anunciada oficialmente pela Riot Games no dia 20 de maio, quando recebeu seu trailer de lançamento. A animação revelou um pouco a respeito de seus poderes, sua relação com a popular campeã Kai'Sa, a Filha do Vazio, e seus objetivos na história do jogo.

Bel'Veth está prevista para ser lançada no dia 8 de junho, ao lado da atualização 12.11 do League of Legends. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a nova campeã.

1 de 1 Bel'Veth é a nova campeã de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games Bel'Veth é a nova campeã de League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games

A biografia oficial de Bel'Veth mostra que ela é uma espécie de câncer em metástase no coração do Vazio, uma das regiões do mundo de Runeterra. Ela foi criada a partir da matéria-prima vinda da destruição de uma cidade portuária, ocorrida na antiguidade. Também é falado que seus progenitores são os Observadores, seres do Vazio que tentaram invadir a região de Freljord no passado. Por sinal, isso faz com que a nova campeã e a Lissandra, a Bruxa Gélida, também tenham ligações na história. Bel'Veth guarda o conhecimento de milhões de anos e o utilizará para destruir o mundo de Runeterra e o domínio dos Observadores.

A passiva e as habilidades de Bel'Veth mostram um excelente leque para uma caçadora. Ela terá velocidade de ataque adicional ao derrotar um monstro da selva, o que facilitará o seu farm durante a fase de rotas. Suas habilidades trazem recursos para que ela possa se aproximar rapidamente dos inimigos e também causar bons controles de grupo, um ponto essencial quando o assunto é efetividade na realização de ganks. Além disso, ela possui duas formas, a normal e a verdadeira, que poderá ser adquirida com o Coral do Vazio, presente na passiva de sua ultimate. Veja as descrições completas de cada uma dessas habilidades:

Morte em Lavanda (Passiva)

Depois que Bel'Veth usa uma habilidade, os próximos dois ataques dela ganham Velocidade de Ataque aumentada. Além disso, sempre que elimina um monstro grande ou um Campeão, ela ganha acúmulos de Lavanda, que concedem Velocidade de Ataque adicional permanente. Bel'Veth ataca mais rápido que o normal e não tem um limite de Velocidade de Ataque, mas seus ataques e efeitos ao contato causam dano reduzido, e ela não ganha Velocidade de Ataque ao subir de nível.

Impulso do Vazio (Q)

Bel'Veth avança em uma dentre quatro direções, causando dano a todos os inimigos pelos quais passar e aplicando efeitos ao contato. Cada direção tem o próprio Tempo de Recarga, que escala com a Velocidade de Ataque.

Acima e Abaixo (W)

Bel'Veth bate a cauda no chão, causando dano, Lentidão e arremessando os inimigos atingidos no ar. Atingir um Campeão adversário reduz o Tempo de Recarga do avanço do Impulso do Vazio na direção do alvo.

Turbilhão da Realeza (E)

Bel'Veth canaliza uma tempestade de golpes ao seu redor, ganhando redução de dano e Roubo de Vida aumentado. Cada golpe atinge o inimigo com a Vida mais baixa dentro do Turbilhão, causando mais dano de acordo com a Vida perdida do alvo. A quantidade de golpes escala com a Velocidade de Ataque.

Banquete Eterno (R)

Passivo: cada segundo ataque contra o mesmo alvo causa Dano Verdadeiro adicional, acumulando infinitamente. Eliminações de monstros épicos e Campeões deixam para trás um Coral do Vazio. Monstros épicos do Vazio, como o Arauto do Vale e o Barão Na'Shor, concedem um Coral do Vazio especial.

Ativo: Bel'Veth consome um Coral do Vazio e explode, causando Lentidão e Dano Verdadeiro a inimigos próximos com base na Vida perdida deles. Ela assume temporariamente sua Forma Verdadeira. Já ao tomar um Coral do Vazio deixado por monstros épicos do Vazio (Arauto do Vale e Barão Na'Shor) concede a Bel'Veth sua Forma Verdadeira por uma duração estendida e faz com que tropas eliminadas na presença dela renasçam como fiéis Voidlings, pequenas tropas que servem a campeã e marcham pela rota em que são gerados.

Forma Verdadeira: quando alcança sua Forma Verdadeira, Bel'Veth recebe um aumento de Vida máxima, Velocidade de Movimento fora de combate, Alcance de Ataque e Velocidade de Ataque total. Enquanto está na Forma Verdadeira, ela também ganha a habilidade de atravessar paredes com o Impulso do Vazio.