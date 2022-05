Conheça modelos de impressora e entenda as diferenças

O consumidor pode ficar perdido com a quantidade de modelos de impressoras e multifuncionais no mercado, com diferenças no tipo de tinta, nas conexões, na resolução e no custo final por página. O Shoptime reuniu algumas dicas para você escolher a melhor impressora para as suas necessidades.

Ao pesquisar impressoras, você vai encontrar uma divisão:

- equipamentos domésticos e para pequenos negócios, que são mais compactos, mais baratos e imprimem apenas páginas tamanho A4 ou menor, em sua maioria

- e impressoras e multifuncionais destinadas a escritórios e ambientes de trabalho, que são mais caras, mais robustas, entregam mais agilidade e um custo por página mais baixo. Nessa categoria, existem modelos que imprimem páginas A4 e outros maiores, que trabalham com papel A3 e de outras dimensões.

As multifuncionais agrupam as funções de impressora com copiadora e scanner no mesmo aparelho. Pela praticidade, elas são os modelos mais comuns no segmento para uso residencial e para pequenas empresas.

Por outro lado, algumas marcas apostam em impressoras convencionais em razão do abastecimento de tinta, para oferecer um custo menor de impressão por página.

Impressora jato de tinta

As impressoras e multifuncionais jato de tinta utilizam cartuchos de tinta preta, ciano, magenta e amarela (padrão CMYK) para imprimir documentos e imagens em P&B e cores.

Elas são indicadas para documentos e fotos em geral, mas têm uma impressão mais lenta do que outras impressoras. Mesmo assim, um bom equipamento vai entregar alta qualidade, fidelidade nas cores e até mesmo em fotografias, se for utilizado papel fotográfico.

Elas costumam ser as mais baratas do mercado. É recomendado o uso de cartuchos das próprias fabricantes, mas existem alternativas de outras marcas que funcionam perfeitamente e têm preço mais baixo.

No lado negativo, as impressoras jato de tinta não são indicadas para quem tem grandes demandas de impressão. Os cartuchos não vão render muito e o custo por impressão vai ficar mais alto.

Impressora a laser

As impressoras a laser são mais indicadas para escritórios e empresas em razão da qualidade e da agilidade para documentos P&B. Para entregar isso, elas são equipamentos maiores e mais caros.

A impressora a laser faz uso do toner, uma espécie de cartucho grande contendo uma tinta em pó que se fixa ao papel com eletricidade estática. Na comparação de custo por página, o toner tende a ser mais econômico do que os cartuchos de tinta.

No lado negativo, a impressora a laser tem desempenho pior em imagens do que a jato de tinta. O preço do equipamento e do toner são mais altos, apesar da melhor relação de custo por página.

E a impressão colorida é outro ponto fraco: os preços são ainda mais altos, porque a impressora é mais custosa e exige três toners. Essa é uma opção viável apenas para empresas que trabalham com impressões coloridas em larga escala.

Impressora com ecotanque

Impressoras e multifuncionais com ecotanque ou tanque de tinta também estão disponíveis em modelos para pequenos negócios ou para empresas que fazem grandes volumes de impressões. Nesses equipamentos, ao invés de instalar um cartucho, o usuário completa um compartimento com as tintas líquidas preta e coloridas.

Por isso, elas são os modelos mais sustentáveis, com menos produção de lixo e cartuchos descartáveis.

Esses modelos costumam apresentar alta qualidade de impressão em P&B e em páginas coloridas. Outra vantagem é o custo-benefício, com a alta capacidade de impressão e o menor custo por página para demandas maiores.

O lado negativo é o preço mais alto das impressoras com tanque de tinta, na comparação com modelos jato de tinta. As recargas precisam ser feitas com cuidado para não desperdiçar nem causar acidentes. E a tinta líquida no reservatório pode perder qualidade com o tempo, com coágulos e entupimentos na parte interna do equipamento.

Conectividade, cabo ou sem fio

Antigamente, todas as impressoras e equipamentos similares precisavam estar conectados a um computador ou a uma rede física com cabo USB ou Ethernet.

Hoje em dia, existem diversas opções, tanto domésticas como para ambientes corporativos, que fazem impressão via Wi-Fi ou Bluetooth, sem fio. Algumas marcas oferecem até aplicativo que digitaliza, edita e imprime fotos e documentos do celular diretamente para a impressora.

Mas a maioria dos modelos ainda possui portas USB ou Ethernet para conexão física, se for preciso.

Para o home office e pequenas empresas, impressoras com conexão sem fio são uma opção muito prática. Ajudam a organizar o espaço, com a instalação do equipamento em um local com acesso de todos, e permitem impressão até de dispositivos móveis, ao mesmo tempo em que é possível conectar um computador com cabo para as impressões da rotina e maiores volumes.

Resolução

A resolução da imagem é medida em dpi (dots per inch), ou pontos de cor por polegada. A maioria das impressoras têm resolução acima de 300 dpi, o que é mais do que suficiente para documentos e até mesmo para gráficos e imagens.

Mas quem trabalha especialmente com imagens, design, gráficos e material publicitário colorido pode buscar impressoras e multifuncionais que alcancem 600 dpi, uma qualidade bem maior.

Impressoras com 1.200 dpi e resolução acima disso já são destinadas para fotografia, artes e material gráfico profissional.

Custo da impressão por página

Por fim, é preciso fazer a conta do preço da impressão por página. As marcas costumam trazer comparativos em seus sites para ajudar o consumidor a fazer a escolha mais adequada ou pensando no crescimento do seu negócio.

