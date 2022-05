Conheça o carro autônomo que faz entregas para o Uber Eats

A plataforma de entrega de alimentos Uber Eats iniciou nesta segunda-feira (16) um projeto piloto de entrega de produtos com carros autônomos e robôs. O serviço funcionará em Los Angeles, nos Estados Unidos, graças a uma parceria com as empresas Serve Robotics, uma startup de robótica, e a Motional, uma empresa de tecnologia voltada para veículos autônomos. Os testes de entregas autônomas irão funcionar apenas em alguns comércios da cidade californiana, com previsão para aumentar a área do serviço com o tempo.

De acordo com o portal de notícias TechCrunch, o carro da Motional ficará encarregado de entregas de longas distâncias em Santa Mônica, e o robô da Serve Robotics funcionará em viagens curtas em West Hollywood.

2 de 3 Veículo Motional IONIQ 5 é o modelo utilizado no piloto de testes de entregas autônomas da Uber Eats — Foto: Divulgação/Motional Veículo Motional IONIQ 5 é o modelo utilizado no piloto de testes de entregas autônomas da Uber Eats — Foto: Divulgação/Motional

Os clientes que optarem pela entrega com os serviços autônomos da Uber Eats terão que desembolsar um valor extra pela taxa de entrega. A plataforma não divulgou os preços.

Na fase inicial do projeto, o carro da Motional terá que circular pelas vias com um motorista de segurança a bordo, que será responsável por dirigir o veículo nas áreas em que não há cobertura do serviço autônomo.

Os robôs da Serve também serão monitorados por operadores remotos que podem assumir o controle do dispositivo caso seja necessário, como no auxílio para atravessar uma rua, por exemplo.

3 de 3 Uber Eats também usa robôs da Serve Robotics para realizar entregas autônomas — Foto: Divulgação/Uber Uber Eats também usa robôs da Serve Robotics para realizar entregas autônomas — Foto: Divulgação/Uber

Quem mora dentro das zonas de testes e pedir algum produto usando o Uber Eats poderá optar pela entrega com o robô-entregador. Os clientes podem rastrear as entregas diretamente pelo aplicativo e serão notificados quando a comida chegar, como já ocorre atualmente. Para retirar a encomenda do carro autônomo ou do robô da Serve Robotics, os consumidores recebem uma senha no celular que desbloqueia o veículo.

Em março deste ano, o Uber Eats anunciou o fim do delivery de comida de restaurantes parceiros no Brasil. A plataforma agora funciona em parceria com a Cornershop, outro aplicativo de delivery do Uber. A mudança faz parte de um plano estratégico para oferecer melhorias nos serviços de entrega de lojas especializadas, como supermercados, farmácias e atacadistas, de acordo com a empresa. Não há previsão de que o serviço de entregas autônomas do Uber Eats seja implementado no país.

Com informações de TechCrunch

