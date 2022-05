Conheça os lugares mais visitados no Google Maps; Brasil está na lista

O Google anunciou nesta terça-feira (24) os países, as cidades e os pontos turísticos mais visitados no Google Maps por usuários ao redor do mundo. A lista foi divulgada em comemoração aos 15 anos do recurso StreetView, que permite checar vistas panorâmicas de diversas regiões do globo. O Brasil ganhou destaque em algumas das principais posições, e o país, assim como o Cristo Redentor, estão no top 5 de países e pontos turísticos mais visitados globalmente no último ano.

O país mais procurado por usuários no Google Maps ao redor do mundo é a Indonésia, local que também lidera o ranking quando o assunto são as cidades mais visitadas. A lista segue com Estados Unidos em segundo lugar, Japão em terceiro, México em quarto e Brasil em quinto, completando o top 5. A lista com os dez mais visitados segue com Espanha em sexto, Itália em sétimo, Taiwan em oitavo, França em nono e Reino Unido fechando em décimo lugar.

1 de 1 Google libera ranking de países, cidades e pontos turísticos mais visitados do mundo e Brasil ocupa top 5; veja lista — Foto: Marvin Costa/TechTudo Google libera ranking de países, cidades e pontos turísticos mais visitados do mundo e Brasil ocupa top 5; veja lista — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Seu app de GPS está te dando o caminho errado? Veja dicas para contornar erros no Fórum do TechTudo.

Já São Paulo é a cidade brasileira mais procurada no Google Maps, seguida por Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que aparecem na sequência. No ranking global, a capital paulistana aparece em quarto lugar, depois de Jakarta, na Indonésia, que lidera a lista, Tokyo, no Japão, e Cidade do México.

A classificação de cidades mais visitadas no Maps por usuários no mundo segue com Buenos Aires, na Argentina, completando o top 5, Nova Iorque, nos Estados Unidos, em sexto lugar, e Istanbul, na Turquia, Taipei, em Taiwan, Paris, na França e Osaka, no Japão, fechando o top 10 global.

Quando o assunto são os pontos turísticos, o Brasil continua em evidência, com o Cristo Redentor ocupando a quinta posição entre os mais visitados. Completam o top 5 o arranha-céu Burj Khalifa, nos Emirados Árabes, em primeiro lugar, seguido pela famosa Torre Eiffel, na França, o Taj Mahal, na Índia, e a Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, em quarto lugar.

Ocupando a sexta posição no ranking mundial de pontos turísticos mais procurados está o Labirinto de Rhyolite, também nos EUA, seguido pelas Necrópolis de Giza, no Egito, e a Casa Branca, também em terras norte-americanas. Já o Coliseu, na Itália, vem em nono lugar, enquanto o Monumento Nacional, na Indonésia, aparece em décimo e completa a lista com os dez mais visitados. Veja a lista completa ao final da matéria.

Novidades no StreetView

Além da divulgação da lista, o Google também anunciou novos recursos para o StreetView em comemoração aos 15 anos da ferramenta. Entre as novidades estão uma nova câmera, que deve facilitar o processo de captura de imagens, um modo de "Visão Imersiva" para possibilitar visitas mais realistas e em 3D a diversos locais, e uma função de "Imagens Históricas", que vai permitir que usuários visitem lugares que já não existem mais.

O Google também vai incluir novas coleções à ferramenta, e pontos como As Pirâmides de Meroë, no Sudão, e Les Invalides, na França, poderão ser explorados pelo StreetView. Vale mencionar que, até o momento, não há previsão de lançamento para as funções no Brasil.

A seguir, confira as listas de países, cidades e pontos turísticos mais visitados no Maps no Brasil e no mundo.

Os 10 países mais visitados no Street View

Indonésia Estados Unidos Japão México Brasil Espanha Itália Taiwan França Reino Unido

As 10 cidades mais visitadas do mundo

Jakarta, Indonésia Tokyo, Japão Cidade do México, México São Paulo, Brasil Buenos Aires, Argentina Nova Iorque, Estados Unidos Istanbul, Turquia Taipei, Taiwan Paris, França Osaka, Japão

Os 10 pontos turísticos mais visitados no mundo no Street View no último ano

Burj Khalifa - Emirados Árabes Unidos Torre Eiffel - França Taj Mahal - Índia Estátua da Liberdade - EUA Cristo Redentor - Brasil Labirinto de Rhyolite - EUA Necrópolis de Giza - Egito Casa Branca - EUA Coliseu - Itália Monumento Nacional - Indonésia

As 10 cidades brasileiras mais visitadas no Street View

São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Curitiba Fortaleza Porto Alegre Recife Goiânia Manaus Salvador

Os 3 pontos turísticos mais populares do Brasil no Street View

Cristo Redentor Catedral São Pedro de Alcântara Beto Carrero World

Veja ainda: Google Maps tem funções inusitadas, mas que podem facilitar a sua vida; conheça