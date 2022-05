Conheça Venge.io e saiba como acessar o FPS gratuito para navegador

Venge.io é um jogo de tiro online grátis que pode ser jogado diretamente pelo navegador no PC ou em celulares Android e iPhone ( iOS ). Com gráficos e jogabilidade simples, a ideia é que o jogo seja uma opção para jogadores que tenham computadores menos potentes, já que não é necessário baixar o game, tampouco ter um hardware poderoso. Desenvolvido pelo programador Cem Demir, fundador da ONRUSH Studio, Venge.io é bastante semelhante a outro jogo de tiro online para navegador: Krunker .io, porém com alguns elementos extras de captura de território no game. Confira, a seguir, tudo sobre Venge.io, desde como jogá-lo até seus personagens e armas.

1 de 2 Venge.io é um jogo de tiro online que roda diretamente no navegador, tanto no PC quanto no smartphone — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Venge.io é um jogo de tiro online que roda diretamente no navegador, tanto no PC quanto no smartphone — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

O que é Venge.io?

Venge.io é um game de tiro em primeira pessoa (FPS) com partidas online que duram 5 minutos. Há apenas um modo de jogo com 4 jogadores, onde o usuário com maior pontuação vence. No entanto, há diferentes formas de obter esses pontos: abater adversários, com multiplicadores para eliminações em sequência, ou mesmo permanecer em áreas marcadas no mapa. O jogo conta com 5 opções oficiais para disputas: Sierra, Tundra, Mistle, Temple e SandstormBlitz, além de outros territórios criados pela comunidade de usuários.

Como jogar?

Para começar a jogar, basta acessar a página oficial do game (https://venge.io/). Não é obrigatório realizar um cadastro entrar no game, apesar de recomendado (como convidado, o usuário tem uma gameplay limitada e só pode utilizar a personagem Lilium). O jogo conta com outros quatro agentes, cada um com suas próprias habilidades: Lilium, Shin, Echo e Kulu; este último, desbloqueado após vencer 30 partidas. Ao acumular pontos durante a partida, o usuário recebe também cartas que garantem habilidades bônus, como granadas ou veneno em seus projéteis.

2 de 2 Venge.io oferece diversas armas, personagens e habilidades para jogadores encontrarem seu estilo preferido de jogar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Venge.io oferece diversas armas, personagens e habilidades para jogadores encontrarem seu estilo preferido de jogar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Os controles são simples. No PC, o jogador pode se mover com as teclas W, A, S, D e usar o mouse para mirar. O botão esquerdo do mouse ou a tecla X podem ser usados para atirar, enquanto o botão direito ou Shift, para mirar com precisão. A Barra de Espaços é usada para pular, há habilidades como golpes físicos na tecla E e ataques com projéteis na tecla F, opções que variam de acordo com o personagem. Nos smartphones, todos os controles estão disponíveis na tela de toque e disparos são realizados automaticamente quanto a mira passa por um oponente.

O jogo oferece quatro classes de arma e o usuário pode alternar livremente entre elas ao pressionar 1, 2, 3 ou 4. A tecla 1 traz os rifles de assalto com o Scar como padrão, além de M4 e AK-47 desbloqueáveis. A tecla 2 traz uma espingarda com alto poder de fogo e curto alcance, enquanto o 3 traz o Sniper, que causa um bom dano, mas precisa ser disparado à distância. No 4, há a Tec-9, rápida para eliminar em curta distância e a Desert Eagle para ser desbloqueada, arma que causa muito dano, mas possui pouca munição.

E dá para baixar no celular?