Cozinha: quando é a hora de trocar o fogão?

É comum que eletrodomésticos apresentem problemas com o uso intenso ao longo do tempo. Porém, com os devidos cuidados e manutenção periódica, um fogão pode funcionar bem por mais de 15 anos. O Shoptime tem algumas dicas dos sinais para você observar no seu fogão, para entender a hora de trocar o equipamento e investir em um novo. Veja a seguir.

Cheiro de gás na cozinha - Esse é o sinal que exige atenção imediata, em razão do risco de acidentes. Os vazamentos podem ocorrer na mangueira, que fica ressecada quando envelhece e pode ser facilmente trocada. Porém, se o vazamento ocorrer nas válvulas internas do fogão, a manutenção pode ser mais cara e vale a pena comparar com o preço de um equipamento novo.

Falha nas chamas - A chama das bocas ou do forno parece mais fraca ou fica apagando, mesmo sem problema no fornecimento de gás? Isso pode indicar problemas nos injetores e nas válvulas. Já fogo mais amarelado aponta para falta de manutenção, sujeira nos bicos de gás ou nas próprias bocas, que devem ser sempre limpas ou substituídas, depois de alguns anos de uso.

Recursos que não funcionam mais - Queimadores que não acendem, forno que não assa mais como antigamente ou o acendimento automático que deixou de funcionar. Novamente, uma visita da assistência técnica pode resolver, mas avalie o custo do conserto. Se você cozinha todos os dias, não faz sentido manter um fogão que funciona só pela metade.

Pontos de ferrugem - Ferrugem é sinal que o fogão não recebeu a limpeza e a manutenção correta ao longo dos anos. Pior do que ferrugem externa são os sinais de ferrugem nas bocas, forno e pontos internos, que vão comprometer seu funcionamento e eficiência. Em alguns casos, não há muito a ser feito pela assistência técnica.

Consertos frequentes - Nossos especialistas em eletrodomésticos indicam que vale a pena investir em um equipamento novo quando os gastos com assistência técnica e reparos ultrapassam 50% do valor de um fogão novo em um ano. Faça essa conta e avalie a hora de aposentar seu fogão velho.

Como escolher um novo fogão

O fogão ideal é aquele que atende às necessidades e acompanha sua rotina na cozinha. Quem vai substituir um fogão de piso tem mais opções para escolher, respeitando apenas o espaço disponível na cozinha. Já fogão de embutir depende da sua marcenaria e bancada: você precisa buscar um modelo exatamente do mesmo tamanho do equipamento antigo ou arcar com adaptações. O mesmo vale para quem vai substituir um cooktop.

Porém, se você está renovando a cozinha toda, pode avaliar melhor essas opções para escolher entre os equipamentos disponíveis.

O local ideal para instalação do fogão é próximo a uma bancada, para você ter espaço de preparo para as receitas, apoio para panelas e assadeiras.

Quem mora sozinho, casais sem filhos, com bebê pequeno ou pessoas que cozinham apenas o trivial vão ser bem atendidas por um cooktop ou fogão de quatro bocas. Quem tem família numerosa e prepara grandes receitas precisa de mais bocas e um forno maior, então, deve escolher um modelo de 5 ou 6 queimadores.

E para quem tem pouquíssimo espaço na cozinha, há opções de cooktops de uma ou duas bocas. Um aparelho elétrico é a melhor escolha, pois pode ser guardado quando não está em uso, sem preocupação com ligação de gás. Você pode complementar os utensílios da cozinha com um forno elétrico portátil ou uma airfryer.

Entre as funções agregadas aos novos modelos de fogões, é interessante buscar modelos que tenham acendimento automático ou superautomático, além de sistema corta-chama, que interrompe o abastecimento de gás caso o fogo se apague. Há modelos com trava de segurança nos botões, para que crianças não consigam ligar o equipamento facilmente.

O consumidor encontra fogões e cooktops com queimadores de tamanhos variados, que vão agilizar processos e também ajudar na economia. Os menores são apropriados para panelas pequenas e receitas delicadas que pedem fogo lento; os de chama dupla agilizam os preparos que pedem mais calor; e queimadores de chama tripla ou quadrichama são bem maiores, pensados para ferver água em grandes panelas, para frituras em óleo quente e pratos que exigem mais temperatura.

Falando do forno, verifique se possui iluminação, prateleiras deslizantes, timer e ventoinha, para o calor circular por igual e também para o equipamento esfriar mais rapidamente depois do uso. Você encontra fogões e fornos elétricos com função de dourar, grill, vapor, encaixe para espetos giratórios e até airfryer.

E começam a chegar ao mercado os fogões smart, que contam com conectividade com Wi-Fi para serem monitorados e controlados por aplicativo no celular ou por assistente virtual. Leia mais aqui.