CS:GO: FURIA vence a Imperial na primeira rodada da IEM Dallas 2022

A FURIA Esports venceu a Imperial Esports no primeiro jogo de ambos os times na IEM ( Intel Extreme Masters ) Dallas 2022, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . O confronto, decidido na Mirage , contou com rodadas muito equilibradas e que foram decididas nos mínimos detalhes. Porém, quem conquistou mais vitórias foi a FURIA, que se destacou com excelentes retakes, garantiu uma boa vantagem como CT e ficou em uma situação confortável na virada de lados. A Imperial melhorou jogando como CT e chegou a assustar a FURIA, mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 16–9.

Com a vitória, a FURIA volta a jogar nesta terça-feira (31) às 16h30, no horário oficial de Brasília, pela segunda rodada da chave superior do Grupo B. Já a Imperial joga mais cedo, às 13h, em série válida pela chave inferior e que vale a permanência. O streamer Alexandre "Gaules" Borba transmite a competição em seu canal na Twitch. A ESL também faz a transmissão em seus canais oficiais na mesma plataforma. Veja, a seguir, como foi o duelo entre Imperial e FURIA.

1 de 2 FURIA emplacou um ótimo CT na Mirage e conquistou a vitória sobre a Imperial rodada de abertura da IEM Dallas 2022 — Foto: Divulgação/PGL FURIA emplacou um ótimo CT na Mirage e conquistou a vitória sobre a Imperial rodada de abertura da IEM Dallas 2022 — Foto: Divulgação/PGL

👉 Meu PC roda CS:GO? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A FURIA buscou um começo agressivo como CT no pistol e surpreendeu a Imperial para sair na frente no placar e chegar ao 2–0. Porém, no primeiro armado, Ricardo "Boltz" Prass abriu a rodada com um rápido abate, deu espaço para sua equipe derrubar mais dois e levar sua primeira vitória na Mirage. Apesar do susto, a FURIA se manteve superior nos rounds seguintes, mesmo com a Imperial sendo capaz de abrir a maioria desses duelos com o primeiro abate. A AWP nas mãos de Rafael "saffee" Costa, o excelente trabalho de retake e eliminações cirúrgicas de André "drop" Abreu colocaram a FURIA na vantagem. A Imperial não conseguiu se recuperar e saiu derrotada dessa metade por 12–3.

Na virada de lados, a FURIA voltou a encaixar uma estratégia agressiva no segundo pistol, invadiu rapidamente o bombsite B, enganando sua adversária, e executou um after plant perfeito para levar essa rodada sem perder jogadores. Perdendo de 14–3, a Imperial achou uma importante vitória no primeiro armado desse half e esboçou uma reação. No entanto, a FURIA teve paciência para não se abalar com sua adversária crescendo no jogo, em especial graças às boas jogadas de seu ex-jogador Vinícius "VINI" Figueiredo, e fechou a Mirage em 16–9.

2 de 2 Imperial não teve o TR esperado na Mirage, foi derrotada no clássico brasileiro e ficou em situação complicada na IEM Dallas 2022 — Foto: Divulgação/PGL Imperial não teve o TR esperado na Mirage, foi derrotada no clássico brasileiro e ficou em situação complicada na IEM Dallas 2022 — Foto: Divulgação/PGL

A IEM Dallas 2022 iniciou nesta segunda-feira (30) com sua fase de grupos e tem sua grande final marcada para o próximo domingo (5). Além de FURIA e Imperial, o torneio também conta com a presença da MIBR, que foi convidada de última hora após a Heroic não conseguir comparecer por conta de problemas envolvendo a Covid-19 antes da viagem. A premiação da IEM Dallas 2022 é de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão), que será dividido entre todas as 16 participantes.