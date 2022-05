CS:GO: Imperial perde para a Team Liquid e é eliminada da IEM Dallas 2022

Apesar da eliminação da Imperial, o Brasil segue representado na IEM Dallas 2022 pela FURIA Esports e pelo MIBR, que jogam ainda nesta terça-feira (31). Lembrando que Alexandre "Gaules" Borba transmite os jogos em seu canal na Twitch. A ESL também realiza a transmissão em seus canais oficiais na Twitch e no YouTube. A seguir, veja os destaques da série entre Imperial e Liquid.

1 de 3 Imperial não teve uma boa atuação, perdeu para a Liquid e foi eliminada da IEM Dallas 2022 — Foto: Divulgação/PGL Imperial não teve uma boa atuação, perdeu para a Liquid e foi eliminada da IEM Dallas 2022 — Foto: Divulgação/PGL

Mapa 1 (Overpass)

A Imperial teve um começo muito interessante em seu mapa de escolha. Foram três rodadas em sequência como TR, antes da Liquid encontrar seu primeiro ponto. Quando a equipe norte-americana buscou o empate em 3–3, Vinícius "VINI" Figueiredo fez uma entrada excelente na rodada seguinte, e Lincoln "fnx" Lau derrubou os adversários restantes para assegurar o quarto ponto. A partir desse momento, a Imperial não conseguiu mais segurar o ímpeto da Liquid. Com uma boa movimentação de Richard "shox" Papillon, que surpreendeu os brasileiros em diversos momentos, e o trabalho de retake, liderado em especial por Joshua "oSee" Ohm, a Liquid virou o jogo e fechou essa metade em 11–4.

O bom momento dos norte-americanos se manteve graças a Jonathan "EliGE" Jablonowski, que ignorou a boa entrada de Fernando "fer" Alvarenga no round pistol e eliminou três jogadores da Imperial sozinho para assegurar essa vitória para sua equipe. A Liquid emplacou round após round até chegar ao map point em 15–4. Nesse ponto crítico, a Imperial acordou e começou a sonhar com uma recuperação na Overpass. Apesar dos esforços, inclusive com um retake heroico de VINI e Ricardo "Boltz" Prass no Bombsite A, a derrota chegou por 16–9.

2 de 3 Pistol do jogador EliGe deu para a Liquid a tranquilidade necessária para administrar o placar e vencer a Imperial na Overpass — Foto: Divulgação/PGL Pistol do jogador EliGe deu para a Liquid a tranquilidade necessária para administrar o placar e vencer a Imperial na Overpass — Foto: Divulgação/PGL

Mapa 2 (Vertigo)

A Imperial teve um começo na Vertigo muito semelhante ao da Overpass. Dessa vez começando como CT, os brasileiros abriram 3–0 , sofreram a virada em 4–3 e viram a Team Liquid começar a gostar do jogo. Curiosamente, Richard "shox" Papillon também realizou com excelência o seu trabalho como lurker na Vertigo e frustrou muitas rodadas da Imperial, semelhante ao que já havia feito anteriormente. Jonathan "EliGE" Jablonowski voltou a mostrar uma boa atuação e garantir uma boa vantagem sobre os brasileiros. O final dessa metade também foi idêntico ao final da primeira metade na Overpass, fechando em 11–4 para a Team Liquid.

Como TR, uma tentativa de avanço agressivo da Imperial no segundo pistol foi punida pela Team Liquid, que derrubou todos os brasileiros sem perder jogadores. No entanto, a resposta dos brasileiros veio um pouco mais rápida, com um 3K de Fernando "fer" Alvarenga no primeiro armado para trazer o quinto ponto. A Imperial emplacou quatro rounds na sequência e contou com um clutch 1v2 de Gabriel "FalleN" Toledo no after plant para chegar ao nono ponto. Porém, a Liquid conseguiu interromper o bom momento dos brasileiros, fez os pontos que faltavam e repetiram o 16–9 nessa Vertigo para eliminar a Imperial.

3 de 3 Imperial foi surpreendida pela Team Liquid e sofreu a derrota por 2–0 — Foto: Divulgação/PGL Imperial foi surpreendida pela Team Liquid e sofreu a derrota por 2–0 — Foto: Divulgação/PGL

A IEM Dallas 2022 começou na segunda-feira (30) e tem seu encerramento previsto para o próximo domingo (5). FURIA Esports e MIBR também representam o Brasil na competição e jogam ainda nesta terça-feira (31). Enquanto a FURIA encara a Cloud9, o MIBR vai enfrentar a BIG, sendo que ambas as séries são válidas pela chave superior do Grupo B. A IEM Dallas 2022 conta com 16 equipes ao todo e uma premiação total de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).