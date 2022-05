CS:GO Simulator: site calcula os duelos e resultados do Major Antwerp 2022

O CS:GO Match Up Simulator permite calcular os resultados do PGL Major Antwerp 2022 , campeonato mundial de Counter-Strike: Global Offensive . Os interessados podem acessar o portal (https://major.ieb.im/22antwerp) e escolher quais serão as equipes vitoriosas em cada jogo já definido pela PGL. A plataforma irá analisar as escolhas e definir quais serão os confrontos da rodada seguinte com base nesses resultados e também no próprio formato suíço, que define um duelo considerando o desempenho de cada equipe.

Além de se divertir prevendo as campanhas das participantes no torneio, você pode utilizar do simulador para confirmar qual será o próximo compromisso de sua equipe favorita antes que a organização do evento atualize o calendário. Basta ir até o site, colocar os resultados da rodada e deixar que o portal mostre os duelos.

1 de 2 Simulador do PGL Major Antwerp 2022 permite que você faça previsões dos resultados no torneio — Foto: Divulgação/PGL Simulador do PGL Major Antwerp 2022 permite que você faça previsões dos resultados no torneio — Foto: Divulgação/PGL

Utilizar o simulador é bastante simples. A interface mostra os confrontos já definidos e as seeds que cada equipe conquistou nos torneios RMR. No site, é preciso clicar nas equipes que você acredita que irão vencer para que a plataforma comece a criar todos os confrontos da próxima rodada. O portal deixa as escolhas liberadas enquanto a rodada acontece para você poder ver em tempo real quem sua equipe favorita pode enfrentar.

2 de 2 Simulador do PGL Major Antwerp 2022 permite calcular os resultados antes da divulgação do calendário principal — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Simulador do PGL Major Antwerp 2022 permite calcular os resultados antes da divulgação do calendário principal — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Na foto acima, podemos ver o simulador na rodada que acontece nesse momento. No lado esquerdo, os duelos entre equipes com duas vitórias e uma derrota. No lado direito, as equipes com uma vitória e duas derrotas. O espaço verde-claro indica em tempo real que a equipe já venceu no torneio, enquanto o quadrado marrom vai para a equipe derrotada. O quadrado azul é a seleção do usuário, que está prevendo que a equipe escolhida será vitoriosa. Logo abaixo, é possível ver a rodada seguinte e as equipes classificadas e eliminadas, tudo com base na escolha do usuário e dos resultados que já aconteceram.

Vale lembrar que atualmente o PGL Major Antwerp 2022 está definindo os finalistas do Challengers Stage, a fase que abriu a competição. No entanto, o portal já permite que você faça as previsões tanto da fase seguinte, o Legends Stage, como da última fase do mundial, o Champions Stage. Tudo o que você precisa fazer é selecionar a fase desejada no topo da página do simulador e se divertir com as previsões.

Com informações de ieb's Swiss Calculator