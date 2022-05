Dia das Mães 2022: Google celebra data com Doodle animado

O Google homenageia o Dia das Mães 2022, neste domingo (8), com um Doodle especial em forma de GIF na página inicial do buscador. Cada imagem, que destaca apenas as mãos, representa a mãe ensinando uma tarefa ao filho, como lavar as mãos, plantar uma árvore, ler em braile e dar as mãos. A arte possui um formato quadrado e substitui as letras "O" que forma a palavra Google . Neste ano, o buscador elaborou um Doodle com tons próximos do marrom, e os elementos presentes nas imagens apresentam uma textura que lembra pelúcia.

Usuários podem compartilhar a homenagem com as mães no Facebook, no Twitter ou por e-mail tocando no ícone de compartilhamento na tela inicial do buscador. Ao tocar no Doodle, o Google exibe um resultado de busca com a visão geral sobre as notícias da data comemorativa.

1 de 2 Doodle de Dia das Mães 2022 homenageia ensinamentos da figura materna — Foto: Reprodução/Marcela Franco Doodle de Dia das Mães 2022 homenageia ensinamentos da figura materna — Foto: Reprodução/Marcela Franco

A arte está sendo exibida no Brasil e em outros países da América do Sul, América do Norte, Europa, África e Ásia, como Chile, Peru, Estados Unidos, Canadá, Turquia, Gana e Índia, onde a data especial também é comemorada hoje. No blog oficial dos Doodles, o Google publicou algumas artes que foram exibidas na mesma data ao longo da história.

O Dia das Mães surgiu nos Estados Unidos no começo do século 20. Porém, há registro de celebrações da figura materna já na Grécia Antiga. No Brasil, historiadores afirmam que a primeira comemoração da data especial aconteceu no Rio Grande do Sul, em maio de 1918. O Dia das Mães, no entanto, só foi oficializado por Getúlio Vargas por meio do decreto nº 21.366, em 5 de maio de 1932.

2 de 2 Doodle Dia das Mães 2022 é um GIF composto por quatro imagens que mostram as mães ensinando tarefas aos filhos — Foto: Reprodução/Marcela Franco Doodle Dia das Mães 2022 é um GIF composto por quatro imagens que mostram as mães ensinando tarefas aos filhos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Os Doodles do Google são uma tradição da empresa de tecnologia. O buscador constantemente troca seu logotipo por versões especiais para homenagear pessoas, entidades e datas comemorativas, como o Dia das Mães.