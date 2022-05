e-Título, aplicativo do TSE, ficará fora do ar até 5 de maio; entenda

O aplicativo e-Título, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vai ficar fora do ar temporariamente até esta quinta-feira (5). A suspensão foi adotada para "priorizar os serviços relacionados ao final do prazo para emissão e/ou regularização do título de eleitor", segundo mensagem exibida no próprio app. Vale lembrar que o prazo para tirar, regularizar e transferir o título de eleitor a tempo de participar das Eleições 2022 encerra hoje (4). Os pedidos devem ser feitos pela plataforma online Título Net. De acordo com o TSE, o e-Título deve voltar a funcionar a partir de amanhã.