Eclipse lunar faz Xiaomi bombar na web; veja memes com Lua de Sangue

A marca Xiaomi entrou nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (16) por um motivo bastante incomum: o eclipse lunar que ocorreu na madrugada de domingo para segunda. Usuários fizeram brincadeiras com os celulares da gigante chinesa e as fotos da Lua de Sangue .

A companhia é conhecida por equipar os smartphones com sensores de resolução muito acima da média existente em concorrentes. Em 2020, a fabricante chinesa enviou o Xiaomi Mi 10 Pro ao espaço para testar a câmera principal de 108 megapixels. Na época, o resultado virou um comercial em vídeo da empresa com imagens do planeta Terra registradas pelo topo de linha.

2 de 2 Câmera do Xiaomi 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmera do Xiaomi 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Confira algumas reações na web

Semana movimentada para Xiaomi

A alta de publicações em redes sociais citando a marca desde domingo acontecem ao mesmo tempo em que a um relatório revelou a presença de mais de meio bilhão de usuários ativos da empresa. Esse resultado posiciona a Xiaomi no terceiro lugar do ranking das maiores fabricantes de smartphones do mundo, atrás apenas da Samsung e da Apple.