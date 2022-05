eFootball 2022 chega para celular junto a novo update; veja detalhes

O eFootball 2022 (antigo PES) vai ganhar sua versão mobile já no próximo update. A atualização 1.1.0 chega em 2 de junho e promete trazer algumas das novidades prometidas para o game, incluindo a chegada a celulares Android e iPhone ( iOS ), e também deve preparar terreno para o crossplay, que vai permitir partidas entre usuários de diferentes plataformas. Vale lembrar que o game teve um lançamento conturbado em setembro de 2021 e passou por mudanças estruturais nos gráficos e na gameplay com o patch de abril.

1 de 1 eFootball 2022 chegará finalmente para dispositivos mobile junto com nova atualização em 2 de junho — Foto: Reprodução/Steam eFootball 2022 chegará finalmente para dispositivos mobile junto com nova atualização em 2 de junho — Foto: Reprodução/Steam

Segundo a produtora Konami, a atualização 1.1.0 trará melhoras na decisão de vitória e derrota em partidas online, além de reforçar a capacidade dos servidores do jogo e preparar as estruturas para permitir o crossplay entre versões console e mobile. Durante o período de manutenção, que será entre os dias 30 de maio e 2 de junho, usuários nos consoles poderão jogar algumas partidas Trial em ligas com clubes específicos com novas opções de dificuldade (Iniciante) e tempo, com 10 minutos de jogo.

A nova versão eFootball 2022 irá substituir o game para celular de eFootball PES 2021, e alguns itens poderão ser transferidos. Os requisitos mínimos para jogar também mudarão: dispositivos Android precisam da versão 7.0, enquanto iPhones só rodarão o jogo a partir do iOS 13. O game virá com todos os consertos já presentes nos consoles da versão 1.0.0, como melhorias na defesa, passes e chutes, além do modo Dream Team para criar seu próprio time.

A partir de 2 de junho o jogo terá eventos de lançamento na versão mobile com oportunidades para ganhar a moeda virtual eFootball Coin. Já a partir de 16 de junho começa a segunda temporada de conteúdo do game, com mais eventos.

Requisitos mínimos

Requisitos mínimos eFootball 2022 Android Sistema Android: 7.0 ou superior Processador: Arm Quad Core 1,5 GHz ou superior Memória RAM: 2 GB ou superior

Dispositivos iOS 13 compatíveis eFootball 2022 iPhone 6s ou superior iPad Pro 9,7 polegadas ou superior iPad 5ª geração ou superior iPad Air 2 ou superior iPad mini 4 ou superior iPod Touch 7ª geração