eFootball 2022: Konami anuncia campeonatos do jogo após melhorias

O cronograma de ambas as edições do eFootball 2022 Championship também já foi divulgado pela Konami, e foi confirmado que o torneio para profissionais dará a partida na competição. Essa edição começa no dia 11 de junho e contará com a participação de times de esportes eletrônicos dos clubes FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Arsenal, Celtic FC, AS Monaco, AS Roma e Galatasaray.