Enem 2022: erro no desafio da página de inscrição gera memes; veja

Candidatos que tentam se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, cujas inscrições foram abertas nesta terça-feira (10), estão enfrentando dificuldades para concluir o cadastro no site do Inep. Isso porque, para prosseguir com a inscrição, a assistente virtual da Página do Participante pede que os estudantes resolvam um desafio. Acontece que nem todos conseguem visualizar a etapa em questão, uma vez que o site apresenta instabilidades. A situação gerou uma série de memes nas redes sociais, chegando até mesmo aos Trending Topics do Twitter.