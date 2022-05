Enem 2022: período de inscrição para prova começa amanhã no site do Inep

O prazo para inscrição no Enem 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio, começa nesta terça-feira (10) e finaliza no dia 21 de maio. Os candidatos que desejam realizar a prova para ingressar no Ensino Superior devem acessar o site do Inep ou o aplicativo do Enem, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone (iOS), e fazer inscrição pela “Página do Participante”. A taxa de participação é de R$ 85 e o pagamento poderá ser feito via Pix, cartão de crédito ou boleto, até o dia 27 de maio.