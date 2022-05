Evil Dead e This War of Mine são destaques nos lançamentos da semana

Evil Dead – The Game e This War of Mine : Final Cut são os destaques nos lançamentos da semana. O primeiro é um multiplayer online baseado na clássica franquia de filmes de terror, enquanto o segundo é um jogo de sobrevivência que aborda um lado da guerra raramente visto nos games. Ambos são acompanhados pela sequência Salt and Sacrifice, o novo RPG Eiyuden Chronicle: Rising, o jogo cooperativo We Were Here Forever e mais. Confira as informações dos lançamentos da semana, como data, preço e as plataformas onde eles estão disponíveis, a seguir.

1 de 8 Evil Dead: The Game tem um modo competitivo onde um dos jogadores assume o papel de um demônio — Foto: Divulgação/Epic Games Store Evil Dead: The Game tem um modo competitivo onde um dos jogadores assume o papel de um demônio — Foto: Divulgação/Epic Games Store

👉 Qual o melhor personagem de jogos de terror de todos os tempos? Comente no fórum TechTudo

Evil Dead: The Game - 13 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

2 de 8 Evil Dead – The Game traz de volta Ash Williams em uma experiência multiplayer cooperativa ou competitiva de acordo com o gosto do jogador — Foto: Reprodução/Epic Games Store Evil Dead – The Game traz de volta Ash Williams em uma experiência multiplayer cooperativa ou competitiva de acordo com o gosto do jogador — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Dos mesmos desenvolvedores de World War Z, Evil Dead – The Game é multiplayer de terror baseado nos filmes da franquia "Uma Noite Alucinante" com modos cooperativo e competitivo. Na parte cooperativa, usuários controlam Ash Williams, com a voz do ator dos filmes Bruce Campbell, e seus amigos enquanto lutam contra as forças do mal e procuram artefatos mágicos para bani-las.

This War of Mine: Final Cut - 10 de maio - PS5, XBSX/S

O game de sobrevivência com temática antiguerra This War of Mine ganha, nesta semana, a sua versão melhorada para a nova geração. O game chega com novos gráficos 4K e conteúdos extras da expansão This War of Mine: Stories, como novas missões, eventos, um cenário clássico extra e um novo personagem. No jogo, usuários administram um grupo de civis que tentam sobreviver em meio a uma zona de guerra.

Durante o dia, é preciso administrar seu abrigo, cozinhar e criar itens úteis, enquanto à noite é o único momento possível para sair e procurar mais recursos. Cada partida tem seu mundo e personagens gerados aleatoriamente e as decisões ficam mais difíceis quanto mais tempo o grupo sobrevive. This War of Mine: Final Cut está disponível no Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 74,95, com lançamento simultâneo no Xbox Game Pass sem custos extras.

3 de 8 This War of Mine: Final Cut traz o game de sobrevivência em uma zona de guerra com visuais atualizados para a nova geração e conteúdos extras — Foto: Reprodução/Xbox Game Store This War of Mine: Final Cut traz o game de sobrevivência em uma zona de guerra com visuais atualizados para a nova geração e conteúdos extras — Foto: Reprodução/Xbox Game Store

Salt and Sacrifice - 10 de maio - PS5, PS4 e PC

A sequência de Salt and Sanctuary mantém o intenso combate 2D inspirado em jogos como Dark Souls, mas com mecânicas multiplayer. Os jogadores controlarão um Inquisidor Marcado, membro de um grupo de guerreiros amaldiçoados que servem ao reino de Altarstone, e devem caçar os Magos, seres que ameaçam trazer a magia de volta ao mundo. Cada inimigo derrotado pode ter sua carne e ossos usados para criar armas mais poderosas, enquanto Inquisidores poderão chamar amigos para ajudá-los em multiplayer cooperativo local ou online. Salt And Sacrifice está disponível para PC pela Epic Games Store por R$ 37,99.

4 de 8 Salt and Sacrifice segue sua tradição de combate 2D profundo e desafiador inspirado em Dark Souls, assim como seu antecessor Salt and Sanctuary — Foto: Reprodução/Epic Games Store Salt and Sacrifice segue sua tradição de combate 2D profundo e desafiador inspirado em Dark Souls, assim como seu antecessor Salt and Sanctuary — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Eiyuden Chronicle: Rising - 10 de maio - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Escrito e produzido por Yoshitaka Murayama, um dos criadores da série Suikoden, Eiyuden Chronicle: Rising é um prequel do próximo RPG da saga, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, previsto para 2023 após uma campanha de financiamento coletivo. Neste primeiro jogo, os players acompanham histórias pré-guerra de três heróis: CJ, Garoo e Isha, que se aventuram em ruínas reveladas após um terremoto.

Eles vão enfrentar diversos tipos de monstros em batalhas entre turnos e usarão os recursos encontrados para reconstruir a cidade de New Neveah. O jogo está disponível no Nintendo Switch por R$ 59,99, para PC nas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG, além de estar disponível no Xbox Game Pass sem custos extras.

5 de 8 Eiyuden Chronicle: Rising é um RPG prequel do próximo game de um dos criadores da série Suikoden — Foto: Reprodução/Steam Eiyuden Chronicle: Rising é um RPG prequel do próximo game de um dos criadores da série Suikoden — Foto: Reprodução/Steam

We Were Here Forever - 10 de maio - PC

A série de jogos cooperativos We Were Here chega ao seu quarto jogo com We Were Here Forever, capítulo que promete trazer um grande final para a história. Nos games da franquia, dois jogadores entram no papel de prisioneiros no castelo amaldiçoado Castle Rock, com jogabilidade em primeira pessoa e quebra-cabeças para resolver.

Os usuários precisam trabalhar juntos para soluciobar os puzzles, porém sua única forma de comunicação é um aparelho walkie-talkie, muitas vezes sem ter como ver a situação pelos olhos de seu parceiro. We Were Here Forever está disponível para PC nas lojas digitais Steam e Epic Games Store, com versões para PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One previstas para chegar em breve.

6 de 8 We Were Here Forever é o quarto jogo na saga de games de quebra-cabeças cooperativos e promete um grande final em sua história — Foto: Reprodução/Steam We Were Here Forever é o quarto jogo na saga de games de quebra-cabeças cooperativos e promete um grande final em sua história — Foto: Reprodução/Steam

Brigandine: The Legend of Runersia - 11 de maio - PC

Neste game de estratégia clássico em turnos, os jogadores terão que lutar pelo domínio do continente de Runersia, dividido entre seis facções, cada uma com seus próprios objetivos. O player pode escolher entre uma das cinco nações ou uma tribo para comandar enquanto enfrenta as forças inimigas. Cada uma delas possui mais de 100 "Rune Knights", cavaleiros capazes de usar magia, e exércitos de monstros com 50 tipos de criaturas diferentes entre dragões, anjos e zumbis. A nova versão para PC do jogo inclui ainda um Creative Mode para jogar sem limitações e um New Game+ para carregar seu progresso em uma nova partida após terminar a campanha.

7 de 8 Brigandine: The Legend of Runersia traz um profundo game de estratégia com mais de 100 cavaleiros e criaturas para formarem seu exército — Foto: Reprodução/Steam Brigandine: The Legend of Runersia traz um profundo game de estratégia com mais de 100 cavaleiros e criaturas para formarem seu exército — Foto: Reprodução/Steam

The Centennial Case: A Shijima Story - 12 de maio - PS5, PS4, SW e PC

Produzido por Koichiro Ito, diretor da série "O Diretor Nu" (The Naked Director) da Netflix, The Centennial Case: A Shijima Story é um game de aventura e mistério que traz cenas gravadas com atores reais. A história é contada pelo ponto de vista da novelista Haruka Kagami, que tenta desvendar quatro assassinatos na família Shijima no último século.

A jogabilidade funciona através das mecânicas de dedução de Haruka, onde ela formula hipóteses com base em pistas para tentar encontrar a verdade. O game alerta sobre sua abordagem de temas adultos que incluem imagens de sangue, violência e drogas. The Centennial Case: A Shijima Story está disponível para Nintendo Switch por R$ 264,90 e para PC pela loja digital Steam por R$ 229,90.

8 de 8 The Centennial Case: A Shijima Story é um game de aventura e mistério com atores reais e temas adultos — Foto: Reprodução/Steam The Centennial Case: A Shijima Story é um game de aventura e mistério com atores reais e temas adultos — Foto: Reprodução/Steam