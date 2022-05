Evolução do notebook: do primeiro laptop às máquinas mais modernas

Antigamente, tudo era papel. Até que, cerca de 80 anos atrás, surgiu um equipamento que usava algoritmos simples para fazer cálculos complexos. Do primeiro computador mecânico ao primeiro notebook portátil, se passaram 40 anos. E mais 40 até a atualidade, quando marcas anunciam alguns mais poderosos chips já criados equipando máquinas de menos de 2 quilos. O Shoptime faz a linha do tempo dos notebooks. Acompanhe.

O início

Como toda invenção, o primeiro computador surgiu de algo preexistente. Alan Turing é conhecido por seu pioneirismo na ciência da computação e da programação, mas foi o engenheiro mecânico Charles Babbage que inventou o primeiro equipamento considerado um computador mecânico, no século XIX.

Na década de 1940, surgiram os primeiros computadores de uso geral, que usavam algoritmos simples para perfurar cartões e entregar resultados de cálculos complexos. A fundação da Hewlett-Packard é um marco, com seu Oscilador de Áudio HP200A, equipamento usado pela Disney para produzir efeitos sonoros para o cinema.

A Primeira Geração é marcada por computadores a válvula, tendo o Eniac (Electronic Numerical Integrator and Computer) como um de seus principais representantes, criado em 1946, durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, por John Eckert e John Mauchley.

Dos transistores, nos anos 1950, passando pelos microprocessadores nos anos 1960, chegamos aos microcomputadores, nos anos 1970. A Quinta Geração teve o Kenback 1 e o Xerox Scelbi SH, já considerados computadores pessoais.

E em 1976, Steve Wozniak apresenta o Cray I, primeiro computador com processamento vetorial de sucesso comercial que foi rebatizado de Apple I, com a fundação da empresa e a entrada do sócio Steve Jobs.

A popularização dos computadores pessoais se completa com a entrada de empresas como IBM, Commodore e Compaq no mercado. Em 1984, a Apple lança o Macintosh, primeiro computador com interface gráfica vendido comercialmente.

Primeiros notebooks

O Osborne 1, desenvolvido por Adam Osborne em 1981, foi o primeiro computador portátil comercialmente bem-sucedido. Porém, ele não era no formato "concha", que une tela e teclado por meio de dobradiças.

Apresentado em 1982, o GRiD Compass é reconhecido internacionalmente como o primeiro notebook do mundo. Primeiro modelo com o formato "concha", ele era pesado e caro: tinha 5 kg e custava cerca de US$ 8 mil na época, o que impediu sua popularização. Mas foi adotado pela NASA e por forças militares dos EUA.

No mesmo ano, foi lançado o Epson HX-20, que tinha tela de cristal líquido (LCD) monocromática e foi o primeiro modelo a vir com bateria. Em 1983, é apresentado o Gavilan SC, o primeiro computador portátil a vir com touchpad e também o primeiro a ser chamado de laptop.

Ainda em 1983, a Kyocera lança o TRS-80 Modelo 100, o primeiro notebook dobrável como um caderno. Ele contava com processador 8-bit Intel 80c85, memória de até 32 KB e display LCD.

Lançado em 1986, o IBM PC Convertible foi um dos primeiros laptops da empresa e a usar drives de disquete de 3” ½, que havia se tornado padrão no mercado. Ele era equipado com memória RAM de 256 KiB e processador Intel 80c88 em 4,77 MHz.

O Compaq SLT/286, de 1988, é o primeiro laptop com bateria capaz de suportar uma unidade de disco rígido interna. E pela primeira vez, um notebook vinha com tela colorida VGA, além do processador 286 com 12 MHz de frequência, 20 MB de HD e 640 KB de memória RAM.

Finalmente, em 1992, a IBM apresenta o Thinkpad, equipamento que muda a história dos computadores portáteis. Ele rodava o sistema Windows e funcionava com um processador 486 de 50 MHz e 4 MB de memória RAM. Outro diferencial era o trackpoint, uma espécie de pino localizado no meio do teclado para substituir o mouse.

Enquanto diversas empresas mandavam seus notebooks com diversos cabos para os consumidores, a Apple decide mudar a história. Em 1999, a maçã apresenta o iBook, primeiro laptop com conexão à Internet sem fio. Ele vinha com processador PowerPC G3 (750) com 300 MHz e 32 ou 64 MB de memória RAM.

Em um mercado já consolidado, mais dois lançamentos marcam a história. O Sting 917X2 (2005) e o MacBook Pro (2006). O Sting foi o primeiro modelo equipado com configurações poderosas para rodar jogos em um notebook, em razão do processador AMD 64 X2 Dual Core 4800+, tela de 17” (1900×1200), memória RAM de até 2 GB e disco rígido de 240 GB, além de placa de vídeo NVIDIA 7800 GTX.

Por sua vez, o MacBook Pro foi o primeiro computador da Apple com processador Intel, o Core Duo, substituído em seguida pelo Intel Core 2 Duo e memória RAM de até 4 GB. Somente em 2020, a Apple lançou um Macbook com processador próprio, o M1, e começou a finalizar sua parceria com a Intel nesse segmento.

O mercado dos computadores portáteis se diversificou, com a entrada de diversas empresas, como Dell, Asus, Samsung, LG, Sony, Lenovo e Positivo. O consumidor atualmente encontra opções de entrada, para estudar, Internet e consumir entretenimento, aos mais potentes notebooks para empresas, designers, criadores de conteúdo e editores de vídeo.

Para não falar do mercado gamer, que é uma categoria especial para atender às demandas dos jogos mais desafiadores e exigentes graficamente. Leia mais aqui.

Finalmente, laptop ou notebook?

Apesar de usarmos os termos laptop ou notebook como sinônimo, existia uma diferença.

Nos anos 1980, o notebook, que significa caderno, foi escolhido para os dispositivos porque eles se limitavam à edição de texto e outras tarefas mais básicas.

Já os laptops foram batizados assim porque eram máquinas para serem usadas no colo, apoiadas nas pernas - mesmo que a maioria dos modelos não seja feita para isso. Com muitos computadores, o usuário corre não só o risco de obstruir a refrigeração da máquina, mas também do incômodo do calor e até sofrer queimaduras nas pernas.

De toda forma, nos anos 1990 e 2000, o mercado chamava de notebooks os computadores portáteis menores, com telas de 12 a 14 polegadas, e destinados a atividades básicas, enquanto os laptops eram um pouco mais robustos, com telas de 14 a 17 polegadas, e com maior performance.