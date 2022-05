F1 2022 terá novo circuito, VR no PC e mais opções de personalização

Outro destaque vai para o F1 Life, um espaço virtual onde os pilotos podem customizar seus personagens e interagir com outros jogadores. O TechTudo testou uma prévia do jogo e participou do evento de lançamento do game.

1 de 4 F1 2022 conta com o F1 Life, espaço virtual para os jogadores conversarem com amigos — Foto: Divulgação/EA Sports F1 2022 conta com o F1 Life, espaço virtual para os jogadores conversarem com amigos — Foto: Divulgação/EA Sports

Mudanças na mecânica

O F1 2022 conta com algumas mudanças que devem impactar na gameplay dos jogadores. Além da melhora na aerodinâmica dos carros, a desenvolvedora trouxe um aprimoramento da suspensão das rodas. A intenção é a de acompanhar a evolução da tecnologia dos pneus da vida real no jogo. Os pilotos podem perceber isso principalmente em momentos mais acirrados da corrida onde cada posição está sendo disputada. Um exemplo é no circuito de Miami no cenário de chuva, onde diversos fatores, como tração das rodas, são considerados no desafio de manter o controle do carro.

A mecânica do pit stop também foi aprimorada. Agora é necessário calcular bem a hora certa para a parada na manutenção do seu carro. Isso porque se o piloto ficar muito tempo ali ou não souber a forma correta de estacionar, afetará diretamente o desempenho final na corrida. Vale lembrar que no espaço "Meu Time" o jogador sempre poderá treinar sua equipe para diminuir e aprimorar o tempo de pit stop.

Mais imagens do pódio e narrações

O objetivo do F1 2022 é trazer ao máximo a experiência de uma corrida oficial para o jogo. Foram adicionadas novas sequências de imagens para o pódio, mostrando imagens das comemorações dos vencedores.

Os narradores também estão mais atentos e, junto com novas imagens, vieram também novidades nos comentários antes, durante e depois das corridas. As análises são sobre dicas do que é necessário para mandar bem na corrida e também os pontos negativos e positivos que podem ter contribuído para o resultado final.

2 de 4 F1 2022 mostra novos ângulos das corridas, além de melhorias na mecânica dos carros — Foto: Divulgação/EA Sports F1 2022 mostra novos ângulos das corridas, além de melhorias na mecânica dos carros — Foto: Divulgação/EA Sports

Inteligência artificial para novos players

Para os novos jogadores de Formula 1, foi adicionada uma Inteligência Artificial Adaptada (Adaptive AI). Essa opção é encontrada quando os jogadores entram no modo casual e selecionam "configurações de simulação". Existem dois tipos de Adaptive AI: a primeira é a Normal, feita especialmente para pessoas que já estão acostumadas com outros jogos de corrida. O game faz uma leitura do posicionamento do jogador na corrida e se adapta ao seu estilo de jogo.

A segunda é a Completa sendo recomendada principalmente para aqueles que tem pouquíssima experiência com jogos como o Formula 1 e tem um nível de dificuldade muito menor. Os carros adversários adaptam o estilo de jogo, de velocidade dos carros e competitividade com os do nível do jogador.

Novidades no modo Meu Time

O modo Meu Time oferecerá três opções para começar. Primeiro, é possível assumir o papel de um piloto iniciante, onde você contará com pouquíssimo dinheiro. Já em Carreira em ascensão, a grana e estrutura já estarão um pouco melhores. Por último, o jogador pode iniciar como um profissional que conta com grandes investimentos e são candidatos diretos ao título.

Outro update interessante foi no departamento de eventos, anunciado na versão de 2021. Essa área no modo Meu Time é onde os jogadores tomam decisões importantes como conceder ou não uma entrevista após uma derrota, além da opção de fazer reparos ou não nas instalações. Em 2022, foram adicionadas mais escolhas importantes que devem ser feitas e impactam diretamente no desempenho da sua equipe ao longo de um torneio.

Para os players que gostam de personalizar seus carros ao máximo, foram adicionadas mais opções de cores e de áreas que podem ser pintadas. Outra novidade é o estilo do tom que pode ser gloss, cetim, matte ou metálico. Nas configurações da cor, é possível configurar a saturação e luminosidade desse de cada tipo de tom, o que pode deixar o carro com mais brilho e um estilo único.

3 de 4 F1 2022 trouxe ainda mais opções de personalização dos carros, com novos estilos de cores — Foto: Divulgação/EA Sports F1 2022 trouxe ainda mais opções de personalização dos carros, com novos estilos de cores — Foto: Divulgação/EA Sports

Circuito de Miami

Miami, cidade localizada na Flórida, nos Estados Unidos, chegou no F1 2022. O Autódromo Internacional do jogo conta com 19 curvas e extensão total de 5,41 km. Uma de suas principais características são os trechos longos em linha reta tanto na largada quanto na chegada. No entanto, é importante ficar atento para não acelerar nas curvas próximas ao Hard Rock Stadium e perder o controle do carro.

Os 20 carros de F1 2022 podem alcançar velocidades próximas a 320 km/h. Já os mapas da Austrália, Espanha e Abu Dhabi sofreram modificações no formato de suas pistas tornando-as mais competitivas e promovendo melhorias.

VR no F1 2022 e F1 Life

4 de 4 F1 2022 tem mais opções de personalização das cores dos carros além da possibilidade de usar VR no PC — Foto: Divulgação/EA Sports F1 2022 tem mais opções de personalização das cores dos carros além da possibilidade de usar VR no PC — Foto: Divulgação/EA Sports

A Realidade Virtal também está presente no F1 2022. A versão fica disponível apenas para PC e leva os jogadores para o universo do jogo em uma experiência que promete ser imersiva. Os usuários podem usar um headset para competir com os seus amigos online. De início a tecnologia é compatível com os seguintes dispositivos: Valve Index, Oculus Quest 2 + Link Cable, Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive Cosmos.

Já o F1 Life é um espaço virtual criado especialmente para os jogadores interagirem com os seus amigos. O local funciona como um elemento central de diálogo entre os players onde será possível conversar sobre o game. Tanto o espaço virtual quanto o seu piloto, terão várias opções de personalização. Será possível alterar desde a cor da parede até os óculos e blusa do seu personagem.