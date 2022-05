Facebook vai remover recursos que coletam localização; entenda

O Facebook anunciou que vai descontinuar funcionalidades que solicitavam acesso à localização dos usuários, como o recurso "Amigos nas Imediações" e as atualizações meteorológicas, em 31 de maio. Segundo a Meta , a decisão foi motivada pelo baixo uso do sistema pelos participantes da rede social. O histórico de localização, no entanto, ficará disponível para download até 1º de agosto. Depois desse período, as informações serão excluídas automaticamente.

Vale ressaltar que, apesar de os recursos terem sido descontinuados, o Facebook continuará coletando os dados de localização dos usuários para "ajustar outras experiências na plataforma", como o compartilhamento de check-ins e a otimização dos anúncios. Interessados em controlar como suas informações de localização são coletadas podem fazer esses ajustes nos serviços de localização do aplicativo.

1 de 2 Facebook vai parar de coletar dados de localização em funções; veja por que — Foto: Solen Feyissa/Unsplash Facebook vai parar de coletar dados de localização em funções; veja por que — Foto: Solen Feyissa/Unsplash

Como saber quem me excluiu do Facebook? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Incluído na plataforma em 2014, o recurso Amigos nas Imediações” permitia compartilhar a localização e descobrir se haviam pessoas adicionadas à rede nas redondezas. Outros serviços que também não farão mais parte da plataforma são os históricos de localização, as atualizações meteorológicas e a localização em segundo plano – uma permissão requisitada para rastrear os perfis, mesmo com o aplicativo fechado.

Como baixar o histórico de localização do Facebook

2 de 2 Histórico de localização pode ser baixado até dia 1 de agosto no Facebook — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Histórico de localização pode ser baixado até dia 1 de agosto no Facebook — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Para ter acesso ao histórico de localização, é necessário acessar o Facebook , selecionar a seta localizada no canto superior direito da tela, buscar por “Configurações e privacidade” e depois “Configurações”. O acesso ao arquivo estará na seção “Suas informações”, no app, e “Suas informações no Facebook” no desktop.

Após abrir essa página, opções para baixar diversos dados salvos no Facebook estarão disponíveis. É possível selecionar quais informações deseja fazer download. Para baixar o histórico de localização, marque a seleção “Seus locais” e desmarque as restantes. Selecione “Solicitar um download”, no navegador, ou pressione “Criar arquivo”, no aplicativo.

Com informações de Android Central e Make Use Of

Assista também: Modo escuro no Facebook: como ativar e usar no iPhone