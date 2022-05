Fall Guys fica de graça e chega para Xbox e Nintendo Switch via Epic Games

Fall Guys ficará gratuito a partir de 21 de junho e chega também para consoles Xbox e Nintendo Switch. A novidade vem por meio da Epic Games, permitindo ainda o crossplay entre todas as plataformas, além de cross-progression. Com isso, a versão do Steam não poderá mais ser baixada, e o título será exclusivo da Epic Games Store no PC. O Battle Royale tem pegada arcade e gameplay em que o usuário precisa passar por pistas de obstáculos, competindo em minigames com até 60 participantes. Vale ressaltar que usuários que já compraram o jogo para PS4 e Steam receberão um Pacote Legado com itens cosméticos únicos e o primeiro Passe de Temporada grátis. O game fica disponível ainda para PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.